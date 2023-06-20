В школах проведут только торжественное вручение аттестатов, мероприятия в местах отдыха должны пройти без учителей.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В городском отделе образования сообщили, что вручение аттестатов об окончании одиннадцатого класса пройдёт 22 июня. Но время проведения торжества у школ индивидуальное, так как единое национальное тестирование ещё не закончилось.

— В школах проводят только торжественное вручение аттестата. По организации проведения выпускного вечера в местах отдыха родители решают сами. Но мероприятие должно пройти без участия учителей и администрации школы, — отметили в ведомстве.

Напомним, что более 40 тысяч человек сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. В этом году всем абитуриентам предоставили возможность сдать основной тест дважды и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

В Уральске ученики лицея и частных школ набирают высшие баллы по ЕНТ. Крайний высший балл числится за учеником школы лицея номер 35.

