Недостатки в работе интернатов в ЗКО выявила мониторинговая группа

В ходе совместного заседания совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии Amanat в ЗКО и совета матерей Ассамблеи народа Казахстана ЗКО рассмотрен вопрос по устранению замечаний республиканской мониторинговой группы по результатам проверок интернатов.

Республиканский совет центрального аппарата с 2019 года проверяет состояние школ, детских домов, детских садов, спортивных объектов и интернатов по области, их готовность и безопасность для использования в интересах детей. Последняя проверка прошла осенью 2021 года, и тогда были даны конкретные указания. Комиссия ездила по районам, проверяла объекты образования и выявила определённые недостатки, о которых отчиталась член комиссии Римма Кубейсинова.

– Эти вопросы были рассмотрены потому, что они есть в предвыборной программе партии, и стоят у нас на учете. 68% исполнены, есть вопросы на стадии выполнения. Среди них: аварийное состояние некоторых зданий, а также требуется строительство новых корпусов. К тому же, необходимо решить вопрос с загруженностью учебных корпусов школ, школьных интернатов. Нами были поставлены вопросы об укреплении материально-технической базы при интернатных общежитиях, замена учебно-методических пособий, вопросы создания условий для обучения детей с ограниченными возможностями. Необходимо обратить внимание на инклюзивное образование, для того, чтобы каждый ребенок с ограниченными возможностями имел доступ и в учебные кабинеты, и в здания, где проводится внешкольная работа, – делится Римма Кубейсинова.

В районах почти в каждом сельском округе при больших школах есть интернаты. К примеру, одним из объектов проверки был интернат при школе в селе Бисен, где было много замечаний. Уже прошло два года, но до сих пор некоторые из них остались открытыми и не решенными. Так, необходимо было увеличить количество посадочных мест в столовой: было всего 20 посадочных мест на 56 детей. За это время столовую расширили всего на 10 мест. К тому же, в специализированной школе-интернат для одаренных детей №11 имени С.Сейфуллина рекомендованный капитальный ремонт не был проведен. Но хорошо, что в столовой заменили духовые шкафы и посуду, письменные столы в интернате за счет сэкономленных средств, проведена камеральная обработка системы отопления помещений школы-интерната, трубы в системе отопления заменены на новые.

Чаще всего нерешенные вопросы связаны с финансированием.

– Были сделаны замечания по общежитию Сайхинской школы Бокейординского района. Что совершенно нет учебно-методических пособий по инклюзивному образованию во многих школах и интернах. В прошлом году по предварительному промежуточному мониторингу дали информацию о том, что проблема решена, но на данный момент, к сожалению, вопрос не решился. Есть искажения в отчетах, нам неправильно дают информацию, – посетовала проверяющая.

Проблема во всех учебных объектах – графики участковых инспекторов не соблюдаются, их тяжело найти, когда в них есть необходимость. Такая проблема есть особенно в колледжах. Никак не могут прийти к единому согласованию два ведомства: образование и полиция. Также работу с родителя нужно поставить на строгий контроль для того, чтобы постоянно быть с ними на связи и решать вопросы, связанные с нарушениями, которые допускают студенты.

Отрадно, что в СОШ №17, 19, 39, в Областной Детской деревне семейного типа – все проблемы, замечания, которые были сделаны в ходе мониторинга, нашли свое решение. К тому же, был произведен ремонт в пришкольных интернатах в селе Бокейорда, в некоторых школах Казталовского района.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Оксана КАТКОВА,

фото автора