Десять дополнительных окон открыли для легализации иностранных авто в СпеЦОНе Уральска

Департамент полиции предоставит дополнительно три криминалиста для осмотра машин.

Как сообщила исполняющий обязанности PR-менеджера филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО Дана Талгаткызы, в СпецЦОНе ЗКО дополнительно создали 10 рабочих мест для приёма заявок на легализацию. Привлечены сотрудники из других отделов, также департамент полиции выделил дополнительно три криминалиста для осмотра авто. Введён усиленный режим работы.

— Работа идёт в штатном режиме, специалисты успевают принимать заявки. Также в отделе находятся представители банков второго уровня, где проводят разъяснительные работы. Услугополучатели могут подать заявки на легализацию через мобильные приложения Kaspi и Halyk, — пояснила Талгаткызы.

19 июня жители стали занимать очередь в СпецЦОН на легализацию с ночи.