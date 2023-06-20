Представительство компании Xerox в Уральске провело презентацию своей техники в формате выставки.

Сотрудники лидера продаж на нашем рынке по оперативной полиграфии компании Xerox продемонстрировали представителям коммерческой печати, полиграфистам, образовательным и медицинским учреждениям, научно-исследовательским институтам и проектным организациям Приуралья новую технику. Оценить её удобство и оптимальность можно было на презентации в ТОО «Фирма Сервер +», которое является бизнес-партнёром золотого уровня.

Корпорация Xerox – мировой лидер услуг в сфере обработки, управления информацией и документами, осуществляющая не только поставки новейшей техники для различных сфер бизнеса, но и комплексный сервис, консалтинг, экспертизу. Продукты Xerox для офиса и дома – это цветные и монохромные многофункциональные принтеры высокой производительности для оперативной полиграфии и комплексов промышленной печати, а также копировальные аппараты, сканеры, программное обеспечение и расходные материалы.

Особое внимание корпорация Xerox уделяет развитию новых высокотехнологичных и наукоёмких направлений, таких как разработка и производство цифрового оборудования для оперативной полиграфии. Доля компании в общем объёме продаж принтеров в РК постоянно увеличивается. Также компания обладает и самой полной линейкой данной продукции. Цифровые офисные системы печати позволяют легко управлять потоками документов. Широкие возможности по обработке – печать, сканирование, факс, копирование, а также лёгкая интеграция в любую компьютерную сеть и систему документооборота делают эти аппараты незаменимыми для любого офиса.

По словам руководителя направления по работе с партнёрами Равиля Байрамова, Xerox оказывает услуги по комплексной оптимизации документооборота, проводит анализ и экспертизу потока документов внутри компании-заказчика, предлагает комплексные аппаратные решения по работе с электронными и бумажными документами.

Равиль Байрамов: В Казахстане каждый год увеличивается количество успешно реализованных проектов аутсорсинга печати республиканского уровня с органами государственной власти и управления, телекоммуникационными компаниями, крупными промышленными предприятиями, банками и т.д. Xerox является экспертом в области оказания услуг по аутсорсингу вспомогательных этапов обработки документов – форматирование, печать, брошюровка, архивация, сервисное обслуживание техники. Помимо этого, компания регулярно проводит маркетинговые активности в формате форумов и дня открытых дверей на базе партнёрского канала, участвует в выставках регионального и международного уровня, в том числе и в Уральске, на которых знакомит с новинками. Имея Бизнес-партнёра в лице ТОО «Фирма Сервер +», обеспечивает не только продажу, но и сервисную поддержку.

Одним из наиболее затратных непрофильных процессов является офисная печать: расходы на изготовление различной печатной продукции для обеспечения управленческих процессов необходимыми документами являются весомой статьей в бухгалтерском учете компании. Чем крупнее фирма – тем более солидная сумма требуется для содержания и обслуживания печатной техники, приобретения для неё расходных материалов. Аутсорсинг печати позволяет сэкономить значительную часть расходов на распечатку бланков, инструкций и других документов.

Равиль Байрамов: Сегодня Xerox активно продвигает направление аутсорсинг печати – это когда наши заказчики не имеют у себя на балансе оборудования, склада для расходных материалов, специалистов, поддерживающих работоспособность печатного парка. Тогда наши партнёры приходят им на помощь, проводят аналитику по состоянию парка печатной техники и себестоимости их текущих затрат на содержание, предлагают решения по оптимизации и минимизации затрат.

Среди представленных моделей – промышленный цветной принтер Xerox PrimeLink C9070, который больше предназначен для решений полиграфических задач, а также может печатать серебром, золотом практически на любой бумаге, предлагает высокое качество изображения при любой печати и послепечатную обработку. Для линеек PrimeLink стали доступны еще и флуоресцентные голубые, жёлтые и пурпурные цвета. Разрешение 2400 на 2400 точек на дюйм гарантирует превосходный уровень детализации текста и изображений, а также плавные цветовые переходы даже при высокой скорости печати 70 страниц в минуту. PrimeLink отличает от предыдущих моделей двухлотковый податчик большой ёмкости для бумаги больших форматов, который вмещает 4 000 листов формата от 102 на 152 мм до 330 на 488 мм. Полуавтоматический степлер обеспечивает сшивание до 50 листов плотностью 90 г/м и другие не менее важные преимущества.

Равиль Байрамов: Также мы предлагаем цветные и чёрно-белые многофункциональные аппараты Xerox AltaLink и VersaLink – машины значатся как офисные. На них можно выпускать большие тиражи, они имеют хорошую скорость печати, сканирования. Это офисный помощник, который может всё и при этом экономит общие затраты на содержание печатного парка. Обе модели отличают инновационные технологии: интуитивный планшетоподобный цветной сенсорный экран, устройство считывания карт, интеллектуальный датчик присутствия определяет нахождение пользователя рядом с устройством. Встроенные функции мобильной связи позволяют сотрудникам эффективно справляться со своей работой в любом месте и в любое время. Благодаря этой функции МФУ могут принимать печатные работы с любого устройства, на котором поддерживается электронная почта, и для этого не требуется дополнительное программное обеспечение. Все эти возможности доступны одним нажатием кнопки. Наша новая техника отвечает актуальным запросам клиентов. Вы не ошибётесь, если приобретёте один из представленных принтеров.

Новости Компаний

Оксана КАТКОВА

