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Социум

КНБ задержал группу, планирующую массовые беспорядки в день выборов

В результате специальной операции задержаны семь человек. Фото: КНБ РК В пресс-службе комитета национальной безопасности сообщили, что сегодня, 17 ноября, задержаны участники преступной группы. Они причастны к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября (в день выборов президента). По местам проживания семерых задержанных изъяты вещественные доказательства. - С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и
Дана Рахметова
КНБ задержал группу, планирующую массовые беспорядки в день выборов
В результате специальной операции задержаны семь человек.
КНБ задержал группу, планирующую массовые беспорядки в день выборов
КНБ задержал группу, планирующую массовые беспорядки в день выборов
Фото: КНБ РК В пресс-службе комитета национальной безопасности сообщили, что сегодня, 17 ноября, задержаны участники преступной группы. Они причастны к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября (в день выборов президента). По местам проживания семерых задержанных изъяты вещественные доказательства.
- С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей. Роль каждого участника группы была чётко распределена, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации, - говорится в сообщении.
Члены группы изготовили оборудование - «бутылкометы», с помощью которых планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов «коктейли Молотова». Они также организовали схрон, где хранили автомат Калашникова, нарезное ружьё Merkel, два гладкоствольных обреза, боеприпасы, «коктейлей Молотова», «бутылкометы», канистры с бензином, рации. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Иная информация разглашению не подлежит. КНБ опубликовало видео с оперативной съёмкой. Судя по надписи, снято было ещё в апреле. В комнате несколько мужчин обсуждали организацию беспорядков. Рядом были малолетний ребёнок и женщина в никабе.

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КНБ беспорядки

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