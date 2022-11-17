КНБ задержал группу, планирующую массовые беспорядки в день выборов

В результате специальной операции задержаны семь человек. Фото: КНБ РК В пресс-службе комитета национальной безопасности сообщили, что сегодня, 17 ноября, задержаны участники преступной группы. Они причастны к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября (в день выборов президента). По местам проживания семерых задержанных изъяты вещественные доказательства. - С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и