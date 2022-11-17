КНБ задержал группу, планирующую массовые беспорядки в день выборов

- С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей. Роль каждого участника группы была чётко распределена, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации, - говорится в сообщении.Члены группы изготовили оборудование - «бутылкометы», с помощью которых планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов «коктейли Молотова». Они также организовали схрон, где хранили автомат Калашникова, нарезное ружьё Merkel, два гладкоствольных обреза, боеприпасы, «коктейлей Молотова», «бутылкометы», канистры с бензином, рации. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Иная информация разглашению не подлежит. КНБ опубликовало видео с оперативной съёмкой. Судя по надписи, снято было ещё в апреле. В комнате несколько мужчин обсуждали организацию беспорядков. Рядом были малолетний ребёнок и женщина в никабе.
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