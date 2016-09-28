Такое обещание дал аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ во время своего отчета перед депутатами на очередной сессии городского маслихата. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 28 сентября, на сессии городского маслихата был заслушан доклад акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА. Так, градоначальник рассказал, что после открытия в Уральске новой площади, главы соседних городов, которые посетили Уральск во время празднования Дня города, стали просить проект данной площади. Поведал аким и о том, что в этом году в Уральске было отремонтировано и ремонтируются 23 км автодорог на 19 улицах города. На эти цели было потрачено порядка трех миллиардов тенге из областного бюджета и средств недропользователей. По словам Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, работы по ремонту дорог в Уральске будут продолжены. Между тем, стало известно, что в этом году будут сделаны проектно-сметные документации на строительство и ремонт подъездных путей к городским школам, детским садам и медицинским учреждениям. - Это требует больших затрат. Но если ПСД будут сделаны, то уже в следующем году мы сможем сделать подъездные пути к социальным объектам. Это нам необходимо, - отметил аким. К слову, во всех школах и детсадах Уральска уже установили камеры видеонаблюдения. - Видеокамеры нужны для безопасности детей. Ситуации могут быть разными. Мы запланировали установить наблюдение до 1 сентября и работы уже завершены. Кроме того, мы установим по городу 200 камер видеонаблюдения, 36 из них будут ориентированы на безопасность на дорогах, а оставшиеся - на общественную безопасность, - рассказал аким. Кроме того, число интеллектуальных перекрестков в Уральске будет доведено до пяти. Посетовал градоначальник и на то, что в этом году они запланировали строительство 40 детских площадок, однако из-за недобросовестных участников государственных закупок работы так и не были начаты. - По закону при проведении госзакупок предпочтение отдается людям с ограниченными возможностями. На этот раз именно такой человек победил в тендере. Однако потом отказался от работ. Выяснилось, что у него нет ни необходимой техники, ни людей. Сейчас снова идут тендерные процедуры, - сказал Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.