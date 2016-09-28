Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 28 сентября, на сессии городского маслихата был заслушан доклад акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА. Так, градоначальник рассказал, что после открытия в Уральске новой площади, главы соседних городов, которые посетили Уральск во время празднования Дня города, стали просить проект данной площади. Поведал аким и о том, что в этом году в Уральске было отремонтировано и ремонтируются 23 км автодорог на 19 улицах города. На эти цели было потрачено порядка трех миллиардов тенге из областного бюджета и средств недропользователей. По словам Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, работы по ремонту дорог в Уральске будут продолжены. Между тем, стало известно, что в этом году будут сделаны проектно-сметные документации на строительство и ремонт подъездных путей к городским школам, детским садам и медицинским учреждениям. - Это требует больших затрат. Но если ПСД будут сделаны, то уже в следующем году мы сможем сделать подъездные пути к социальным объектам. Это нам необходимо, - отметил аким. К слову, во всех школах и детсадах Уральска уже установили камеры видеонаблюдения. - Видеокамеры нужны для безопасности детей. Ситуации могут быть разными. Мы запланировали установить наблюдение до 1 сентября и работы уже завершены. Кроме того, мы установим по городу 200 камер видеонаблюдения, 36 из них будут ориентированы на безопасность на дорогах, а оставшиеся - на общественную безопасность, - рассказал аким. Кроме того, число интеллектуальных перекрестков в Уральске будет доведено до пяти. Посетовал градоначальник и на то, что в этом году они запланировали строительство 40 детских площадок, однако из-за недобросовестных участников государственных закупок работы так и не были начаты. - По закону при проведении госзакупок предпочтение отдается людям с ограниченными возможностями. На этот раз именно такой человек победил в тендере. Однако потом отказался от работ. Выяснилось, что у него нет ни необходимой техники, ни людей. Сейчас снова идут тендерные процедуры, - сказал Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.