Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, в Уральске практически ежегодно сдаются в эксплуатацию новые школы. Но пока проблема нехватки средних учебных заведений в Уральске существует. Особенно переполнены в Уральске школы в поселках Зачаганск и Деркул, где ежегодно увеличивается число проживающих из-за миграции сельского населения в город. К примеру, в СОШ №47 в поселке Зачаганск, которую сдали в эксплуатацию в прошлом году, на сегодняшний день занимаются вдвое больше учеников, чем должно быть по правилам. - В этом году мы начинаем строительство одной школы в Зачаганске. Кроме того, в планах у нас строительство еще одного учебного заведения здесь же. Начнется строительство школы и в поселке Деркул, - рассказал Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.