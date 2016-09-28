Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе Актюбинской области, на пульт «102» поступил звонок о том, что в районе колхозного рынка в Актобе намечается групповая драка. На место были направлены ближайшие наряды комплексных сил полиции. В результате чего драка была пресечена. - В ходе принятых оперативных мер сотрудниками полиции задержан ряд подозреваемых. При задержании спецсредства и оружие не применялись. При досмотре у подозреваемых холодного и огнестрельного оружия не обнаружено. Проводятся все необходимые следственные мероприятия. Информация о стрельбе в Актобе не соответствует действительности, - рассказали в полиции, отметив при этом, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Ранее в социальных сетях стала распространяться информация о перестрелке на рынке г.Актобе.