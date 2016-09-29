Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате Жангалинского района ЗКО, семиклассник повесился у себя дома. - 12-летний мальчик повесился у себя дома вечером, 23 сентября. Его тело обнаружили родственники. Семья у него благополучная. По какой причине он это сделал, сейчас выясняет следствие, - пояснили в районном акимате.