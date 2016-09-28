По словам директора по экспорту финской фирмы "Доранова" Андрея АВЕРИНА, сначала из мусора будут вырабатывать электроэнергию. - В любом мусоре есть газ, который на 65 процентов состоит из метана. Именно из него мы и будем получать электричество. Покупателем полученной электроэнергии будет государство, - пояснил Андрей АВЕРИН. - Сейчас мы ведем исследовательские работы, чтобы понять в каком месте ставить наше оборудование. Установка самого оборудования скорее всего начнется уже весной следующего года. Вообще выработка электричества из экогаза на полигоне ТБО подразумевает его рекультивацию. То есть, мы накроем несколькими слоями земли и прочими материалами мусор, чтобы не было утечки газа в атмосферу. Когда мы начнем свою работу, запаха со свалки уже не будет. Также инвестор отметил, что для того, чтобы из мусора можно было добывать газ, он должен пролежать не менее пяти лет, но так как уральскому полигону уже 40 лет, его эксплуатацию можно начать уже сейчас. - В планах у нас облагородить территорию полигона, потому как сейчас он используется нерационально. Я не говорю о том, что его придется закрыть, мы скорее найдем место, где самое минимальное количество газа, и этот участок будет дальше эксплуатироваться городом. Вообще в Уральске уже давно идеть речь о закрытии старой свалки, но пока нет подходящего места, - заявил Андрей АВЕРИН. - К примеру, в Финляндии на поверхности мусорного полигона функционирует поле для гольфа и люди даже не подозревают, что где-то на глубине хранятся бытовые отходы, здесь мы попытаемся сделать что-то подобное. Хочу отметить, что ни в одном городе Казахстане еще нет такого производства электроэнергии. Кроме того, Андрей АВЕРИН сказал, что данная установка будет вырабатывать 1МВт в час и продаваться государству оно будет по "зеленому тарифу" в 32 тенге. К слову, стоимость данного проекта составляет несколько миллионов евро. Напомним, недавно на мусорной свалке Уральска заработал мусоросортировочный комплекс, где рабочие вручную перебирают отходы.