Когда кончится бардак на российско-казахстанской границе - личный опыт

На днях ощутила на себе то, о чем полгода нам пишут в комментариях на сайте, обсуждают в автобусе, в салонах красоты, кафе и ресторанах и торговых площадях, в общем, везде, где собирается больше двух человек. Тема - бардак на казахстанско-российской границе. Фото из архива "МГ" С момента почти двойного удешевления рубля по отношению к тенге уральцы, как и все жители приграничных территорий, ринулись опустошать магазины и рынки Самары. Мы граничим не только с Самарой, но она ближе и удобнее остальных приграничных городов России. Вопреки всеобщему мнению, уральцы ездят в Самару не только за авто