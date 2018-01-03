В Западно-Казахстанской области врачи и учителя пенсионного возраста не спешат уходить на заслуженный отдых. На сегодняшний день в регионе работают 214 врачей и 387 учителей пенсионеров. И в управлении образования, и в управлении здравоохранения о дефиците специалистов не говорят. В ответе на официальный запрос редакции в ведомствах ответили, что работники вправе сами решать: выходить ли им на пенсию или еще поработать. Почему аксакалы остаются работать, как 50 лет подряд заниматься одним и тем же и не разлюбить свою профессию, узнавали корреспонденты "МГ".  