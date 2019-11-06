Когда пройдет сельскохозяйственная ярмарка в Уральске

До конца этого года она будет проходить в торговом доме "Весы" и на рынке "Ел ырысы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата города Уральск, сельскохозяйственные ярмарки состоятся в 9, 16, 23, 30 ноября, а также 7, 14, 21, 28 числах декабря. - Ярмарка будет проходить с 9.00 до 13.00 в торговом доме "Весы" и "Ел ырысы". В ней примут участие крестьянские хозяйства и товаропроизводители из Акжайыкского, Жангалинского, Сырымского, Теректинского, Бокейординского, Казталовского, Шынгырлауского, Бурлинского, Жанибекского, Кар