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Социум

Когда пройдет сельскохозяйственная ярмарка в Уральске

До конца этого года она будет проходить в торговом доме "Весы" и на рынке "Ел ырысы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата города Уральск, сельскохозяйственные ярмарки состоятся в 9, 16, 23, 30 ноября, а также 7, 14, 21, 28 числах декабря. - Ярмарка будет проходить с 9.00 до 13.00 в торговом доме "Весы" и "Ел ырысы". В ней примут участие крестьянские хозяйства и товаропроизводители из Акжайыкского, Жангалинского, Сырымского, Теректинского, Бокейординского, Казталовского, Шынгырлауского, Бурлинского, Жанибекского, Кар
Кристина Кобина
Когда пройдет сельскохозяйственная ярмарка в Уральске
До конца этого года она будет проходить в торговом доме "Весы" и на рынке "Ел ырысы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата города Уральск, сельскохозяйственные ярмарки состоятся в 9, 16, 23, 30 ноября, а также 7, 14, 21, 28 числах декабря. - Ярмарка будет проходить с 9.00 до 13.00 в торговом доме "Весы" и "Ел ырысы". В ней примут участие крестьянские хозяйства и товаропроизводители из Акжайыкского, Жангалинского, Сырымского, Теректинского, Бокейординского, Казталовского, Шынгырлауского, Бурлинского, Жанибекского, Каратобинского района, района Байтерек и из Уральска, - пояснили в горакимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ярмарка

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