- Территориальные подразделения ветеринарного контроля и надзора Мангистауской области произвели отбор гистологических проб внутренностей погибших тюленей на предмет наличия возбудителей опасных заболеваний. Пробы направлены в Национальный референтный центр по ветеринарии, результаты предварительно будут готовы через две недели, - рассказали в ведомстве.Туши погибших животных собрали. Сотрудники Центра изучения и реабилитации тюленей по усам определят возраст животных, а по пробам тканей печени наличие тяжёлых металлов в организме. Институт гидробиологии и экологии забрал на проверку зубы и когти. Предварительные результаты будут готовы через месяц. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Количество погибших тюленей на Каспии увеличивается
В министерстве экологии прокомментировали массовую гибель тюленей в Мангистауской области. Фото: Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя сообщил, что вечером седьмого ноября на береговой части Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко (Мангистауская область) обнаружен 101 мёртвый тюлень. В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов информировили, что по состоянию на 12:00 десятого ноября, обнаружена 141 туша. - Территориальные подразделения ветеринарного контроля и надзора Мангистауской области прои