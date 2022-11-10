Количество погибших тюленей на Каспии увеличивается

В министерстве экологии прокомментировали массовую гибель тюленей в Мангистауской области. Фото: Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя сообщил, что вечером седьмого ноября на береговой части Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко (Мангистауская область) обнаружен 101 мёртвый тюлень. В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов информировили, что по состоянию на 12:00 десятого ноября, обнаружена 141 туша. - Территориальные подразделения ветеринарного контроля и надзора Мангистауской области прои