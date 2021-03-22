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Социум

Количество проведенных ПЦР-исследований в Атырау превысило 800 тысяч

На сегодня в области функционируют 15 лабораторий ПЦР с возможностью проведения 8300 исследований в сутки, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области. Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала эпидемии в области проведено 803521 ПЦР-исследование. В том числе в марте - 71 тысяча тестов. - Это самый высокий показатель по проведенным исследованиям на душу населения в республике. Среднесуточное исследование за март составляет 3769 тестов, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимател
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Количество проведенных ПЦР-исследований в Атырау превысило 800 тысяч
На сегодня в области функционируют 15 лабораторий ПЦР с возможностью проведения 8300 исследований в сутки, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.
643 тысячи ПЦР-тестов провели в Атырауской области
643 тысячи ПЦР-тестов провели в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала эпидемии в области проведено 803521 ПЦР-исследование. В том числе в марте - 71 тысяча тестов. - Это самый высокий показатель по проведенным исследованиям на душу населения в республике. Среднесуточное исследование за март составляет 3769 тестов, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ
исследования коронавирус ПЦР

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