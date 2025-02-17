Колонка, торт и телефон: подозреваемые в убийстве Шерзата отпраздновали день рождения в ИВС

В социальных сетях распространилось видео, на котором подозреваемые в убийстве 16-летнего Шерзата Полата из Талгара празднуют день рождения в камере изолятора. Они задувают свечи на торте, пьют напитки и даже просят голосового помощника «Алису» включить песню Кайрата Нуртаса. А все происходящее снимают на видео.

Ролик вызвало волну возмущения среди казахстанцев.

– Они уверены, что скоро выйдут на свободу. Поэтому ни в чем себе не отказывают и им никто ни в чем не отказывает, - написали казахстанцы.

Позже появился комментарий от начальника департамента полиции Алматинской области Мейрама Абикеева. По его словам, по факту распространения видео из ИВС, где арестованные празднуют день рождения, проводится проверка. Все причастные, включая руководство, понесут строгую ответственность.

– Расследование под особым контролем, приняты меры для устранения причин нарушения, - сообщил Мейрам Абикеев.

Напомним, страну потрясло зверское убийство 16-летнего парня в городе Талгар Алматинской области. Четвертого октября произошла драка, в результате которой подросток погиб от ножевого ранения, ещё два человека тяжело пострадали. Спустя неделю дом потерпевших подожгли.

Отца погибшего Шерзата, Каржаубая Нурымова задержали во время похоронной процессии в селе Азат. Он заявил, что его брата - Нурганата могли убить, семья не верит в версию с суицидом. Очевидцы также сообщили, что он повредил автомобиль правоохранительных органов. Мужчину доставили в управление полиции Енбекшиказахского района в Иссыке.

Ранее на окраине Талгара было обнаружено тело дяди убитого в октябре Шерзата Болата, который, по предварительным данным, совершил самоубийство через повешение. Позже полиция раскрыла детали предсмертной записки, которую мужчина отправил одному из родственников через мессенджер. В сообщении он попрощался с близкими и попросил похоронить его рядом с племянником.