Команда Казахстана по хоккею с мячом вошла в тройку сильнейших

Чемпионат собрал сильнейшие команды мира таких, как Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Захватывающие матчи по хоккею с мячом проходят в Ульяновске, РФ с 21 по 25 марта этого года. На чемпионате мира приняли участие команды из России, Норвегии, Швеции, Финляндии. Казахстан представил второй состав «Ақжайық», юноши в возрасте до 17 лет. 24 марта стало известно, что команда Казахстана завоевала 3 место в чемпионате мира по хоккею с мячом. Обыграв Финляндию со счетом 5:1, Казахстан в полуфинале уступил Швеции. Стоить отметить,что за последние 20 лет ко