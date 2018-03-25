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Спорт

Команда Казахстана по хоккею с мячом вошла в тройку сильнейших

Чемпионат собрал сильнейшие команды мира таких, как Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Захватывающие матчи по хоккею с мячом проходят в Ульяновске, РФ с 21 по 25 марта этого года. На чемпионате мира приняли участие команды из России, Норвегии, Швеции, Финляндии. Казахстан представил второй состав «Ақжайық», юноши в возрасте до 17 лет. 24 марта стало известно, что команда Казахстана завоевала 3 место в чемпионате мира по хоккею с мячом. Обыграв Финляндию со счетом 5:1, Казахстан в полуфинале уступил Швеции. Стоить отметить,что за последние 20 лет ко
Кристина Кобина
Команда Казахстана по хоккею с мячом вошла в тройку сильнейших
Чемпионат собрал сильнейшие команды мира таких, как Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Захватывающие матчи по хоккею с мячом проходят в Ульяновске, РФ с 21 по 25 марта этого года. На чемпионате мира приняли участие команды из России, Норвегии, Швеции, Финляндии. Казахстан представил второй состав «Ақжайық», юноши в возрасте до 17 лет. 24 марта стало известно, что команда Казахстана завоевала 3 место в чемпионате мира по хоккею с мячом. Обыграв Финляндию со счетом 5:1, Казахстан в полуфинале уступил Швеции. Стоить отметить,что за последние 20 лет команда Казахстана впервые вошла в тройку лучших. В последний раз сборная юношей завоевала призовое место в чемпионате мира 1998 года, который проходил в Уральске. Анна СУВОРОВА
хоккей

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