К такому заключению пришла министерская комиссия, работавшая в аэропорту Уральска сегодня, 6 февраля, однако последнее слово должно сказать руководство аэропорта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 6 февраля, в Уральск прибыла комиссия, состоящая из представителей комитета гражданской авиации, проектного института, казахстанских авиакомпаний, технадзора. Обследовать новую взлетно-посадочную полосу было решено после того, как в казахстанских СМИ появилась информация о том, что на реконструированной взлетке появились трещины и выбоины, а посему существует риск нарушения безопасности полетов. К слову, информацию и фотографии журналистам предоставило руководство аэропорта.
- Проблема в некачественном изготовление полосы, очень много раковин, выбоин, трещин появляется, - рассказал главный инженер аэропорта Шамиль ХИСМУТДИНОВ. - Наш аэропорт, конечно, заинтересован в безопасности полетов.
По его словам, первые раковины стали появляться на взлетке в конце ноября, а сейчас некоторые из них доходят до 22 см в диаметре и представляют опасность.
Между тем, как утверждает подрядчик, все это лишь небольшие недоделки в рамках нормативов, которые можно устранить буквально в течение одного дня.
- В бетонную смесь при заливке попала глина, хотя ее там быть не должно, - рассказал замдиректора АО "К-дорстрой" Тахир ИСКЕНДИРОВ. - Возможно, при погрузке глина осталась в кузове машины. После оттепели, а потом заморозков стали видны куски глины. Всего на полосе мы насчитали 87 таких выбоин и раковин, из них больших диаметров 15-20 и 14-15 и глубиной 5-6 сантиметров, остальные маленькие.
Как уверяет и подрядчик, и технадзор, все недоделки устранимы, причем в холодную погоду. Сейчас, пока еще холодно, они предлагают применять специальную смесь, чтобы временно закрыть раковины. Согласно нормативу, эту смесь можно применять при температуре до -10 градусов, причем время застывания бетона занимает 5-10 минут. А уже весной все эти выбоины можно аккуратно перпендикулярно вырезать после чего снова залить их.
На заседании комиссии в административном здании аэропорта руководитель управления аэропортов комитета гражданской авиации МТК РК Амантай КОКАТАЕВ первым делом вручил представителям уральского аэропорта документ, повышающий технические характеристики аэропорта. Выяснилось, что ранее уральский аэропорт заявил комитету гражданской авиации, что они отказываются принимать суда авиакомпании "Эйр Астана" с 9 февраля 2015 года, пока комитет не предоставит им соответствующих разрешительных документов на выполнение в аэропорт Уральска авиакомпании "Эйр Астана" или на повышение технических характеристик.
- Теперь аэропорт должен до 9 февраля либо принять это к сведению или не принять, чтобы эти ограничения были сняты, - сказал Амантай КОКАТАЕВ.
К слову, проектировщики реконструкции взлетно-посадочной полосы в лице начальника аэродромного отдела АО "НПИИ "Казаэропроект" Татьяны АХТЯМОВОЙ поддержали подрядную организацию.
- По нормам годности до 5 см в диаметре раковины допустимы, а свыше пяти сантиметров они ремонтируются и их можно устранить в ближайший срок. Я считаю, что полоса находится в удовлетворительном состоянии, - сказала Татьяна АХТЯМОВА.
Между тем, руководство аэропорта настаивало на ограничении полетов в аэропорту Уральска.
Представители авикомпании также отметили, что если технические службы и эксперты дают заключение, что недоделки можно устранить и это не будет влиять на безопасность полетов, то они согласны летать.
Напомним, в январе нынешнего года авиакомпания "Эйр Астана" впервые после трехлетнего перерыва стала совершать рейсы в Уральск из Алматы и Астаны. Как отметил вице-президент АО АК "Эйр Астана" Ербол ОСПАНОВ, загруженность самолетов их авикомпании составляет больше 90%.
О том, что аэропорт Уральска настаивает на ограничении полетов, не раз оговаривалось в ходе заседания. К примеру, инспектор по безопасности полетов АО АК "SCAT" Игорь ЖОГОЛЕВ рассказал, что они перестали летать в Уральск перед началом реконструкции ВПП и планировали возобновить полеты после завершения первого этапа работ. Однако они уже несколько раз обращались к руоководству аэропорта, однако те до сих пор не отвечают на слот авиакомпании.
- Нам не отвечают ни да, ни нет, и вот, пользуясь случаем, я хотел бы поинтересоваться у руководства аэропорта "Почему?" - спросил Игорь ЖОГОЛЕВ.
Впрочем, вопрос остался открытым.
- Аэропорт не работать сегодня не может, это очень большой социальный вопрос, этого допускать нельзя. Аэропорт может работать в нескольких условиях. Очень многое зависит от интенсивности, поскольку сейчас закончен только первый этап. Я предлагаю в первую очередь использовать георадар, очень важно определить интенсивность полетов, мне кажется, решения должны приниматься в таком виде. А не в таком: или же закрыть, или летать. Ямы, понятно, они маленькие, все, кто видел, говорят: "А что такое, колеса большие, они не заметят. Но опасность существует при появлении маленьких камушков, а при посадке самолета в 300 км в час, они могут лететь как пуля, - сказал финансовый директор аэропорта Азамат ТУРАШ. -Здесь нужно смотреть ограничение в полетах, ограничения по массе, рассмотреть возможности использования самолетов с высокоподнятыми двигателями.
- Я хочу один личный вопрос: "А можно было обойтись без публикации?". Здесь есть подрядная организация, выбоины стали появляться в ноябре. А кто-то из сотрудников аэропорта обратился, составил акт, пожаловался подрядчику или технадзору? - обратился Амантай КОКАТАЕВ.
Правда, и на этот вопрос никто из руководства аэропорта не ответил.
Комиссия приняла решение, что недоделки будут устранены подрядной организацией и закрытия аэропорта или ограничении полетов не будет. Тем не менее, по закону последнее слово остается за руководством аэропорта.
Начальник аэродромного отдела АО "НПИИ "Казаэропроект" Татьяна АХТЯМОВА
Главный инженер уральского аэропорта Шамиль ХИСМУТДИНОВ
Замдиректора АО "К-дорстрой" Тахир ИСКЕНДИРОВ
Руководитель управления аэропортов комитета гражданской авиации МТК РК Амантай КОКАТАЕВ
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Видео Ербола АМАНШИНА