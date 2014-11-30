29 ноября аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и комиссия от облакимата встретились с жителями села Березовка, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Встреча проходила в местном Доме культуры. Вместе с НОГАЕВЫМ на сход жителей приехали замначальника управления здравоохранения Маншук АЙМУРЗИЕВА, начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ, а также председатель комитета по ЧС МВД РК Валерий ПЕТРОВ
.
Нурлан НОГАЕВ сразу же пояснил жителям, что рассматривается несколько версий произошедшего: пищевое отравление, отравление газом, и газом, который идет при разработке месторождения Карачаганак. Затем аким предложил жителям вести диалог. Первым выступил житель Березовки Магзом ЕРМЕКБАЕВ
, который сообщил, что сложилась чрезвычайная ситуация и жители требуют переселения.
- Взрослые люди сидят дома, - говорит Магзом ЕРМЕКБАЕВ. - Выброс произошел утром, поэтому пострадали дети, которые пришли с утра в школу.
Однако аким ЗКО задался вопросом, почему тогда пострадали только ученики. В здании школы находится также мини-центр, но малыши не пострадали.
объяснила это следующим образом.
- Пострадали дети первой смены, - говорит Елена ФОНЯК. - Они идут в школу в одно и то же время- к восьми часам утра. Дети, которые посещают мини-центр, ходят попозже, к девяти часам. Первоклашки тоже ходят к девяти. Пострадали именно те дети, которые пришли к восьми.
Также жители возмущались тем, что медики поставили такой «смешной» диагноз - переутомление.
- Мой ребенок не пострадал, потому что я два дня его не выводила из дома и не открывала форточки, - восклицает одна из жительниц поселка. - Но это же не выход. Я, что, теперь должна в закрытом помещении держать ребенка? Господин НОГАЕВ, вы как главный представитель ЗКО, поднимите вопрос о нашем переселении.
По словам женщины, все жители требуют смены места жительства. Соседний поселок Тунгуш когда-то переселили, а Березовку оставили с условием, что улучшат их условия проживания. Но за все время в селе только наладили телефонную связь и все.
Аким ЗКО ответил березовцам, что понимает их беспокойство.
- Тут как раз находится председатель по ЧС в республике господин ПЕТРОВ, - сказал Нурлан НОГАЕВ. - И ваши высказывания по поводу переселения... я указ прямо здесь не подписываю. Думаю, мы найдем решение, которое удовлетворит обе стороны.
В момент произнесения этих слов из зала люди стали выкрикивать фразу: «Мы тогда не уйдем отсюда».
Далее микрофон в руки взяла бабушка. Она заявила о том, что в тот день, когда пострадали дети, ей тоже было плохо. А когда выходишь на улицу, то становится еще хуже.
Далее перед жителями выступила заместитель руководителя управления здравоохранения Маншук АЙМУРЗИЕВА
. Она рассказала, что уже два дня в селе работает комиссия в составе представителей управления здравоохранения, представители районной ЦРБ и врачи-лаборанты областного уровня.
- Мы подтверждаем, что на ваших детей было определенное воздействие токсических веществ, - рассказала Маншук АЙМУРЗИЕВА. - Заключение будет попозже. Все они находятся под наблюдением. Имеется воздействие неизвестного токсического вещества с избирательным воздействием на центральную нервную систему.
Также Маншук АЙМУРЗИЕВА заявила, что к врачам обратились 25 детей и четверо взрослых. И под наблюдением остаются пока 10 детей, так как у них имеются фоновые заболевания, которые, возможно, дали обострение.
К слову, все жители, сидящие в зале, утверждали, что накануне случившегося были выбросы, потому что все слышали характерные хлопки.
Председатель комитета по ЧС МВД РК Валерий ПЕТРОВ сообщил сельчанам, что смысл их собрания - выяснить причину произошедшего.
- Мы знаем о том, что была вспышка, - сказал ПЕТРОВ. - Знаем, что был какой-то звук. Теперь все это будет проверяться следственными органами. Также принято решение проверить КПО по всем вот этим делам. Будут проверяться все датчики, вся информация с них. На основании проверок будут сделаны выводы.
Сколько будет идти проверка, Валерий ПЕТРОВ не уточнил.
Житель села Магзом ЕРМЕКБАЕВ попросил ПЕТРОВА, чтобы тот в свою очередь потребовал переселения у правительства.
На это ПЕТРОВ ответил, что для того, чтобы так поставить вопрос перед правительством, жителям нужно провести референдум. Так как население поселка 1509 человек, а в зале сидит 200 человек. Поэтому от всех жителей обратиться невозможно.
Заместитель департамента экологии по ЗКО Ерлан САПАРОВ сообщил собравшимся, что 28 ноября инспекторами был осуществлен выезд в компанию КПО б.в.
- По санитарно-защитной норме превышения не наблюдается, - ответил жителям САПАРОВ. - Теперь инициируется проверка, чтобы установить данные факты.
Со слов САПАРОВА, в поселке находятся 2 станции экологического мониторинга - возле школы и у реки. По данным этих станций превышения также нет. В ходе проверки эти факты уточнят.
На вопрос НОГАЕВА, были ли 27 ноября выбросы, САПАРОВ ответил, что были произведены отжиги.
Один из жителей рассказал, что 27 ноября в семь вечера на месторождении запускали завод, который по непонятным причинам не работал. Был сильный хлопок, потом горел факел, высота его была 15-20 метров. И был сильный гул.
Затем на сцену поднялись представители КПО. Управляющий по охране труда и технике безопасности КПО б.в. Стив РАЙТ сказал жителям, что генеральный директор КПО б.в. Дамиано РАТТИ и директор по производству Лука ВИНЬЯТТИ извиняются, что не смогли приехать, так как в данный момент находятся в командировке в Астане.
Стив РАЙТ заверил людей, что их станции настроены на срабатывание до достижения предельно допустимых концентраций. Есть информация за последние несколько дней, которую предоставили экологам. Никаких превышений не было.
Жителей такое заявление возмутило, из зала послышались выкрики. Люди требовали объяснить, что за взрыв был.
- 27 ноября имела место потеря электроэнергии, - объяснил Стив РАЙТ. - Конструкция установок такова, что в таких случаях производится сброс газа на факел. Сжигаемый газ намного безопаснее, чем газ, который был просто выброшен из оборудования без его сжигания.
На вопрос НОГАЕВА, в скольких километрах от поселка находятся объекты, Стив РАЙТ ответил, что в пяти километрах.
Люди в зале стали кричать, что вчера, 28 ноября, Стив РАЙТ говорил им, что между поселком и месторождением 3 километра.
Также Стив РАЙТ пояснил, что никаких происшествий и взрывов на месторождении зафиксировано не было, несмотря на то, что люди утверждают, что явно слышали хлопок.
Аким попросил жителей подробно изложить все произошедшее на бумаге для помощи следствию. И пообещал жителям вскоре провести еще одну встречу, но уже с результатами расследования.
Также Нурлан НОГАЕВ сообщил, что по данному происшествию заведено уголовное дело.
Напомним, 25 детей и 4 взрослых 28 ноября попали в Бурлинскую ЦРБ
. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги. Врачи поставили предварительный диагноз - переутомляемость
. Однако родители с этим не согласны, они считают, что во всем виновата экология
- рядом с поселком Березовка находится месторождение Карачаганак.
