Информацию об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" подтвердил замакима Бурлинского района Азамат САФИМАЛИЕВ. safimalievО том, что шестерых детей в ночь на 29 ноября перевели в Уральскую областную детскую больницу, рассказала одна из родительниц. - Да, 6 детей перевели в Уральск, - пояснил Азамат САФИМАЛИЕВ. - Но у них нет никакого осложнения. Просто перевели детей на дообследование, у которых были фоновые заболевания - ОРВИ или простуда. Также замакима рассказал, что в данный момент в Бурлинской ЦРБ находятся только 4 ребенка, у них также нет никаких осложнений, они находятся на дообследовании. - Остальные дети и учителя были выписаны вчера вечером, 28 ноября, - рассказал замакима Бурлинского района. - Врачи сделали заключение, что их можно выписать. Акимат выделил автобусы и в 22.00 детей и родителей отвезли в Березовку. В пресс-службе управления здравоохранения также подтвердили, что к ним поступили шестеро детей. - Сейчас проводится обследование двоих детей, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения. - Четверым детям врачи поставили диагноз. У одного ребенка - анемия средней степени, еще одному ребенку поставлена эпилепсия. Одному школьнику диагностирована травма головного мозга, также у одного из детей обнаружен гипоталамический синдром. Напомним, 19 детей и трое учителей 28 ноября попали в Бурлинскую ЦРБ. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги. Врачи поставили предварительный диагноз - переутомляемость. Однако родители с этим не согласны, они считают, что во всем виновата экология - рядом с поселком Березовка находится месторождение Карачаганак. Фото Медета МЕДРЕСОВА