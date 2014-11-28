В село Березовку Бурлинского района после ЧП в школе приехал управляющий по охране труда и технике безопасности КПО б.в. Стив РАЙТ. У него состоялся диалог с жителями села, чьи дети сегодня поступили в районную больницу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". stivrait- До этого у нас таких происшествий не было. Санитарно-защитная зона установлена в соответствии с нормами РК. Относительно этих опасных газов, запахов, у нас по периметру установлены специальные посты экологического контроля. Они очень точно настроены, они все фиксируют. На это заявление жители предложили сесть всем вместе в машину и проехать, чтобы посмотреть, как работают эти посты. По их утверждениям, вчера, 27 ноября, что-то сильно горело. - Сейчас для нас самое главное понять, что случилось. В чем причина происшествия, - ответил  Стив РАЙТ. - Со второго года Тунгуш и Березовку должны были переселить, но почему-то документы на Тунгуш сделали и их переселили. А у нас санитарная зона не подошла. Три километра от месторождения - это норма, сказали. А какая это норма? Воздух идет же и на пять километров, и на шесть! - ответ жильцов. На место приехал также замакима Бурлинского района Азамат САФИМАЛИЕВ. Он сообщил, что комиссия обходит каждый дом и проверяет, нет ли еще заболевших. - Со стороны классных руководителей каждый час идет обзвон, с каждым своим учеником. Полностью сельский округ сейчас под контролем. Замеры были проведены на точках месторождения. На данный момент мы не получили конкретных результатов от санэпидемстанции, - сказал Сафималиев. Между тем, количество школьников, поступившших в больницу, увеличивается. На данный момент их 23, трое из них учителя, остальные ученики с 4 по 11 классы. Напомним, сегодня в средней школе села Березовка случилось ЧП - дети массово стали падать в обмороки. На месте работает специально созданная комиссия. Ее возглавляет заместитель акима области Арман УТЕГУЛОВ. berezovka2 berezovka3 berezovka4stivrait2Фото Медета МЕДРЕСОВА