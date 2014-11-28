Корреспонденты портала "Мой ГОРОД" встретились с родителями школьников, которые сегодня попали в больницу Аксая. Они рассказали жуткие подробности о том, как все начиналось.
- Дети стали падать в обморок, до этого были в течение нескольких дней единичные случаи, когда дети падали, у них были судороги, сильнейшие судороги, как при эпилепсии: слюна изо рта, вытягиваются конечности, - рассказал отец семиклассника Алексей КОБА
. - Мой сын сейчас тоже здесь. Его привезли в тяжелом состоянии, и сразу положили под систему.
Заметим, сам Алексей КОБА также работает учителем в этой же школе.
Все родители как один заявляют: все дело в месторождении.
- Мы знаем прекрасно, что такое месторождение, что такое расконсервировать месторождение, у нас вокруг села факелы горят, ночью освещение не нужно, - продолжает Алексей КОБА. - В последнее время был сильный запах, а вот несколько дней были хлопки. Сколько мы говорили, сколько жаловались, но нас не хотят слышать. Самое дорогое - это жизнь и дети, и когда на руках умирает ребенок, и не знаешь, что сделать, это страшно. Спасибо врачам, которые быстро приехали, и оказали помощь.
Вот только предварительный диагноз врачей, родителей горько насмешил.
- Ну, какое переутомление, мы прекрасно знаем, что это, - говорят они. - И мы теперь не остановимся, будем идти до конца.
К слову, пока врачи уверяют, что дети перестали поступать, родители говорят, что совсем недавно в больницу привезли еще двоих детей.
Прокомментировал ситуацию с больными и главврач больницы Максот БАЙЧЕРКЕШЕВ
. По словам врача, сообщение о недомоганиях детей к нему поступило в 10.30 утра сегодня, 28 ноября.
- Директор средней общеобразовательной школы сообщила о том, что у детей плохое самочувствие, на месте уже оказывала первую медицинскую помощь фельдшер, - рассказал Максот БАЙЧЕРКЕШЕВ. - Все жаловались на слабость, головную боль, дети в основном в возрасте от 11 до 16 лет, всего 19 детей и трое взрослых. В 10.30 мы отправили в Березовку две бригады скорой помощи с педиатрами и терапевтами. Из всех детей в реанимационных мероприятиях никто не нуждался. Они были госпитализированы в больницу двумя нашими машинами и две машины выделил КПО б.в. В настоящее время их состояние ближе к удовлетворительному. В экстренном порядке были взяты анализы.
Между тем, по словам главврача, слухи о том, что это было отравление, не подтвердилось.
- Не подтверждается и пищевое отравление, поскольку при пищевом отравлении бывает жидкий стул, рвота, но таких признаков нет, - продолжает врач. - Сейчас в Аксай едут главный педиатр области, психологи и токсикологи. Состояние детей удовлетворительное, их уже сейчас можно было отпускать домой, но мы вместе с родителями решили, что их дополнительно осмотрят бригада из области.
По его словам, предварительный диагноз, который поставил консилиум врачей, - это переутомление. Еще один диагноз, который рассматривают врачи, - это отравление после распыления газового баллончика.
- Мы будем дальше проводить исследование, кстати, все анализы в норме, больше поступлений школьников к нам не было. В Березовке осталась еще одна бригада врачей, которая ездит по домам и осматривает детей.
Напомним
, сегодня в Бурлинскую ЦРБ массово стали поступать
ученики из Березовской школы. Они прямо на уроках падали в обмороки
.
