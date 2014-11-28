Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pokatilov Сегодня, 28 ноября, в Уральске воспитанник уральского "Акжайыка", ныне игрок карагандинского "Шахтера" Стас ПОКАТИЛОВ справляет свадьбу. Избранница известного футболиста - Елизавета ВЕТРОВА, с которой футболист встречался на протяжении двух лет. Стас ПОКАТИЛОВ - обладатель кубка Казахстана 2013, а также лучший молодой игрок Казахстана 2013 по версии УЕФА. Также ПОКАТИЛОВ защищает цвета национальной сборной Казахстана по футболу.  