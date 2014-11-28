Сегодня, 28 ноября, в городском выставочном зале прошла необычная выставка изделий прикладного искусства, где приняли участие более 20 человек с ограниченными возможностями.
На выставку приехали творческие люди со всех регионов области, разного возраста. И работы каждого заслуживали не только внимания, но и восхищения.
На выставке были представлены самые разнообразные работы: большие и маленькие гобелены, картины, вязаные вещи, маленькие игрушки-обереги, мочалки разных размеров и цветов, поделки из стеклянных бус, кожаные изделия и многое другое.
На выставке было немного посетителей, однако они целенаправленно пришли поддержать необычных мастеровых, ушли не только с хорошим настроением, но и с покупками.
- Выставка мне очень понравилась, - говорит посетительница Алена. - Молодцы ребята, несмотря на свои хвори, находят в себе силы творить. Купила сегодня несколько мочалок, а также один гобелен. И мне полезно, и людям приятно. Спасибо за красоту. Хочу только отметить, что место для выставки выбрано неудачно. Бедные инвалиды на колясках еле карабкались через ступеньки. Вот как получается, что выставку кошек мы проводим в нормальных условиях в холле драматического театра, а для людей нет ни места, ни условий. Позор.
Но люди с особенными потребностями ни на кого не жаловались, а тихо радовались каждому, кто подходил к их работам.
Особенно интересными были необычные работы шестнадцатилетнего жителя поселка Чапаево Ансара БЕРИКОВА. Стоит отметить, что мальчик страдает редким заболеванием - он очень маленького роста, но тем не менее парень не комплексует, и мечтает стать настоящим художником. И думается, это ему по силам.
- Сейчас я учусь в 9 классе, - говорит Ансар. - Со второго класса всерьез занимаюсь рисованием. Рисую как карандашом, так и кофе. Сегодня я принес несколько своих работ: рисунок в 3D, а также натюрморт и автопортрет, которые я рисовал при помощи обычного кофе. Думаю, что мои работы должны понравиться людям. Ведь это очень красиво.
Необычные работы представила и жительница города Аксая Юлия СИЗОВА. К сожалению, девушка может общаться только при помощи сурдопереводчика, так как с детства не слышит и не говорит. О ее работах рассказала ее односельчанка.
- Юлия у нас очень активная, она спортсменка, заняла первое место по плаванию и теннису, очень хорошо шьет, вышивает и делает различные поделки, - говорит женщина. - Вот и сегодня она представила много работ, в том числе и вот такие оригинальные бутылки. Здесь, как вы видите, прикреплены различные мелкие ненужные вещицы, которые Юлия покрыла цветным лаком, и получились такие замечательные декоративные бутылки.
Также на выставку были привезены работы ребят, которые не смогли приехать в Уральск по разным причинам. К примеру, из Аксая привезли очень интересные картины, которые выполнил инвалид 3 группы Санат СУЮНГАРАЕВ.
Не остались без внимания и работы Фариды КАЖИМУРАТОВОЙ из Покатиловки. На ее столе не было свободного места от поделок из стеклянных бус. Из стеклянных цветных бусин разных размеров девушка смогла сотворить настоящее маленькое чудо. Тут был и макет белокаменной мечети, и вазочки для фруктов, и многое другое. Как призналась Фарида, во всем ее поддерживает сестренка, с которой они похожи как две капли воды.
Большое количество изделий были выставлены девушками из кружка рукоделия «Алтын кол», который уже пятый год работает в обществе «Арба».
- Наши девочки не так давно открыли небольшой швейный цех, - говорит председатель ОО «Арба» Гульмира БАТПАКУЛОВА. - И сегодня они привезли на выставку свои работы: национальные платья, жилеты и многое другое. Также наши девочки прекрасно вяжут, делают большие и маленькие гобелены. В общем, трудятся по мере своих сил. И я считаю, что это здорово, когда есть возможность показать свою работу, а также пообщаться друг с другом. Хорошо было бы, если б таких людей поддерживало общество, и больше обращало на нас внимания.
Фото автора