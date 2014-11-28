Директор Бурлинской районной больницы Максот БАЙЧЕРКЕШЕВ назвал предполагаемую причину, почему 19 детей и трое учителей оказались в больнице. По его словам, причина обмороков детей и взрослых банальное переутомление. При этом как рассказали родители, детей из реанимации переводят в палаты, но им снова становится плохо, и их возвращают в реанимацию. Напомним, сегодня в Бурлинскую ЦРБ массово стали поступать ученики из Березовской школы. Они прямо на уроках падали в обмороки. Жители села связывают происходящее с плохой экологией в селе, которое находится под Карачаганаком.