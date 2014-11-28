Об этом сегодня, 28 ноября, на процессе заявила судья Уральского городского суда №2 Найля ДЖУНУСОВА. alina Напомним, вчера, 27 ноября, в ходе судебных прений представитель ТОО "Сауда Инвест" и АО "Конденсат" Светлана БАРАБАШ заявила ходатайство об отправлении дела на доследование. В своем ходатайстве она в качестве оснований привела то, что не были допрошены директора фирмы "Родник" и АО "Агрореммаш", которые, по словам Алины ХАКАЛО, производили с ней расчет наличными средствами. После того, как БАРАБАШ сделала такое заявление, прокурор ИМАНГАЛИЕВ, представители потерпевших Клара ОНГАРБАЕВА и МУРОМЦЕВ просили отклонить ходатайство, а вот сторона защиты и сама потерпевшая были не против. - Я считаю, что доводы, которые привела Светлана БАРАБАШ, не являются вескими. К тому же, все, что связано с финансовыми перечислениями в отношении ТОО "Акела", выделены в отдельное делопроизводство. Поэтому в удовлетворении ходатайства отказываю, - постановила судья ДЖУНУСОВА. После этого участники процесса вернулись к прениям сторон. - Моя подзащитная с 2003 по 2009 годы работала в иностранной фирме USAID, - начал свою речь адвокат РАВДЕЛЬ. - За время работы в этой компании она поднялась по карьерной лестнице от менеджера до директора регионального проекта. Потом с целью реализации своих планов она открыла в 2009 году ИП "Хакало", которое занималось обучением в области оказания консалтинговых услуг, а позже открыла ТОО "Акела", уже по окончанию таковых услуг. Как отметил прокурор в своем выступлении, ХАКАЛО занялась грантовыми соглашениями с целью обогатиться за счет других, но считаю, что моя подзащитная за пять лет своей деятельности заработала 140 млн тенге, имея свое ИП и ТОО. Поэтому считаю, что для молодой девушки такой доход является более чем достаточным. Кроме того, РАВДЕЛЬ поставил под сомнение деятельность следователя ТУХТАРОВА, который, согласно поданным искам потерпевших, не разбираясь в подлинности сумм, указанных в этих исках, передал в суд их в качестве потерпевших. Хотя согласно таблице, которую составил сам следователь, ясно видно, что ТОО "Т. М. + Профит" получило всю сумму, которую они перечислили ТОО "Акела" по соглашению, плюс также 8 млн тенге в качестве гранта. Когда вызывали в суд ТУХТАРОВА, он, смотря в таблицу, которую сам же составил, не смог ответить, почему он представил эту фирму в числе потерпевших, и таких несоответствий в ходе следствия было допущено немало. - Подводя итог всему сказанному, хочу сказать, что у Алины ХАКАЛО на иждивении остались родители-пенсионеры и брат, которому постоянно требуется лечение. Исходя из вышесказанного, прошу суд оправдать подсудимую, а если и признать виновной, то назначить наказание, не связанное с лишением свободы, так как, если она будет находиться в заключении, не сможет погасить все кредиторские задолженности, - закончил свою речь адвокат РАВДЕЛЬ. На этом прения сторон завершились, дата оглашения приговора пока неизвестна.