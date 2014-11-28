Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" рассказали родители детей, кто сегодня поступил в больницу Аксая. Сами дети также подтверждают этот факт. Клиника Аксая в данный момент полна испуганными родителями и детьми из села Березовка, сообщает наш корреспондент с места событий. - В школе дети начали терять сознания еще два дня назад, - рассказала десятиклассница сельской школы Березовки Ару БАЛМУКАНОВА. - Я приехала сюда с сестренкой, ей 13 лет. Она была в реанимации, ее сейчас перевели в палату. О том, что дети жаловались на недомогания и раньше, говорят все родители. В последние дни, по словам местных жителей, в селе, что находится в непосредственной близости к Карачаганакскому месторождлению, стоял сильный неприятный запах. - Мы написали письмо на имя руководителя КПО б.в., чтобы они перестали травить воздух, - рассказала мама пятиклассника Елена ФАХРУТДИНОВА. Ее сын также попал в больницу после обморока в школе. Родители рассказали, что в последнее время у жителей стали наблюдаться резкие перемены в здоровье. - То голова закружится, то кровь из носу пойдет, в общем, странные вещи происходят у нас, - рассказали жители.  