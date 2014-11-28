Сегодня в полдень поступило сообщение, что в сельской школе Березовки дети один за другим стали падать в обморок. На место срочно вызвали «скорую» и экстренные службы. - Было 22 ребенка, но дети еще поступают. Все школьники в возрасте 10-15 лет, - сообщили в ЦРБ. Предварительно, дети отравились каким-то ядовитым веществом. - Дети у нас в школе и раньше в обмороки падали, но это учителя связывали с тем, что они симулируют, не хотят учиться, – рассказала одна из жительниц поселка Березовка. Как сообщили в ДЧС, официально из Березовской школы поступили 19 детей и трое взрослых. Сейчас их состояние нормализовалось. На месте создан оперативный штаб под руководством акима Бурлинского района Марата ТУСУПКАЛИЕВА. На месте работают экологи, медики, сотрудники ЧС, РОВД и прокуратуры. Как рассказал корреспонденту "МГ", дети начали терять сознания прямо на уроках. Это ученики с 3 по 11 классы. - То есть речь не идет об одном классе. Все дети из разных классов, и занимались на разных этажах, - сообщил САФИМАЛИЕВ. - Остальных школьников распустили по домам, учителя их постоянно обзванивают, узнают о самочувствии. Что касается поступивших в больницу, они сейчас находятся в терапии, состояние стабильное. В школе работают эксперты, санврачи и экологи. Предварительные замеры проб воздуха отклонений не показали. В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что создана областная комиссия, которую возглавил замакима Арман УТЕГУЛОВ.