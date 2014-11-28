Появилось видео из кокшетауской школы, где избили преподавателя

В Сети появилась видеозапись, которая, возможно, зафиксировала инцидент, произошедший в высшей технической школе Кокшетау 12 ноября 2014 года, где прямо на уроке одним из учащихся был жестоко избит преподаватель. Видео опубликовал пользователь Владимир Косарев. В комментариях к видео написано, что запись была сделана в день инцидента в стенах ВТШ. На пятой минуте ролика (4:45) видно, как мужчина, предположительно пострадавший Саят Капаров, зашел в кабинет, из которого вышел спустя 20 секунд. Мужчина вновь вернулся в аудиторию, но уже через пару секунд буквально выпал из дверей, рухнув на пол коридора. К упавшему немедленно подбежали на помощь другие люди. Через минуту пострадавшего занесли в кабинет. Как мы сообщали ранее, 17-летний студент ВТШ ударил 24-летнего учителя в ответ на сделанное в аудитории замечание. От удара преподаватель техшколы упал и ударился головой о перила, а затем и об пол. Пострадавший впал в кому, он лежит в реанимационном отделении Акмолинской областной больницы, ему диагностировали внутричерепную гематому. Против несовершеннолетнего студента возбудили уголовное дело по статье 104 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.