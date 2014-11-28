С начала этого года в Атырау 12 медработников привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта visti.pro Иллюстративное фото с сайта visti.pro Как пояснили в областном управлении здравоохранении, с начала года в управлении было зарегистрировано 164 обращений, из них по 100 обращениям были даны разъяснения. По итогам проверок привлечены к дисциплинарной ответственности 12 медработников. - В свою очередь, со стороны управления здравоохранения и медорганизаций принимаются меры по развитию принципов открытости  деятельности медорганизаций, по повышению качества и доступности медицинской помощи и лекарственных средств, меры по противодействию коррупции и других правонарушений, а также контроль за эффективным использованием медицинской техники в медорганизациях области, - отметили в управлении здравоохранении. За весь прошлый год на медперсонал и лечебные учреждения поступило 181 жалоба и замечания. 31 обращение жители написали на блог акима, на блог министра - 66обращений, на телефон доверия облздрава поступило 70 звонков. В прошлом году за различные нарушения были наказаны 18 медработников.