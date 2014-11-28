27 ноября в Уральске началась международная научно-практическая конференция, которую организаторы посвятили Дню первого президента. На конференции выступил российский журналист, член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Максим ШЕВЧЕНКО.
Назарбаев и евразийская интеграция
Международную конференцию, на которую собрались около трехсот историков, общественных деятелей, депутатов, представителей политических партий, неправительственных организаций и государственных органов, открыл аким области Нурлан НОГАЕВ. Тема конференции: "Н.А. Назарбаев: Евразийская интеграция. Задачи и перспективы".
- Есть такое выражение: "Роль истории в жизни общества, и роль личности в истории", - сказал Нурлан НОГАЕВ. - Применительно этого высказывания, я хотел бы сказать роль первого президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева, она неоценима в становлении и дальнейшем развитии нашей республики. Его историческая заслуга заключается в деятельности по строительству экономически сильного, демократически развитого, социально ответственного государства, имеющего на сегодня свое место в международном сообществе. И это огромный труд всего казахстанского народа и в первую очередь президента. Здесь сидящие люди старшего поколения прекрасно помнят те моменты после развала советского союза, когда республики были представлены сами себе, когда нарушились устоявшиеся политические экономические связи… Благодаря своевременно принятым мерам, законам, с поддержки населения и всех представителей народов, проживающих на территории, Казахстан не только смог выстоять то время, но и достичь те показатели, проведя те объективные, субъективные трудности, и на сегодняшний день - это экономически сильное государство. Стабильность, спокойствие, религиозное, межэтническое согласие - это заслуга каждого гражданина республики. Лидер нации смог сплотить вокруг себя идейных сподвижников, поэтому идейными сподвижниками можно считать весь народ Казахстана.
Максим Шевченко: «Будущее России с Евразией»
Между тем, российский журналист Максим ШЕВЧЕНКО рассказал о проблемах, которые на сегодня есть и которые только ожидают евразийскую интеграцию.
- Мне приятно бывать в Казахстане, потому что Казахстан воплощает собой совершенно уникальную мечту о самостоятельном развитии великих древних народов, гармоничном межнациональном развитии и партнерстве с русским народом, с другими народами, с теми народами, которые может быть оказались тут, кто-то помимо своей воли, которые совершено ясно и четко стали частью национального казахского государства, - рассказал уже после своего выступления на конференции Максим ШЕВЧЕНКО. - Я уже не говорю о том, что Казахстан является важнейшим государством, находящимся в сердце Евразии, единственным в мире государством, я аналогов просто не знаю, где народы великой степной цивилизации смогли создать современное развитое социально научно-техническое высокоразвитое государство. Во всех отношениях Казахстан для меня интересен как для журналиста и как для ученого. Я многому учусь у вас, многому учусь у Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я помню, как начиналась строиться Астана. Я был в первые дни, когда закладывались камни, строился «Байтерек». Сегодня Астана - это такое чудо великой степи, во многом символизирует нашу уверенную надежду, что евразийская интеграция, лидером которой является Казахстан, будет успешным.
По его словам, к настоящему сотрудничеству страны еще не приступили. По его мнению, дело в том, что в России до недавнего времени доминировали достаточно либерально презрительные к евразийскому пространству идеи.
- Я говорю об этом открыто, я всегда им оппонировал, я всегда считал, что будущее России в союзе с народами Евразии, и Европу я включаю в Евразию, а не противопоставляю ей. Евразийское экономическое пространство от Лиссабона до Токио, а почему нет? Это вполне реальные вещи. Но долгое время в России тон задавали люди, размещали свои деньги, зарабатываемые в России, в Америке, которые относились к средней Азии презрительно. Слава богу, эти времена уходят в прошлое, политика российского руководства направлена на усиление евразийской интеграции во всех ее аспектах и в экономическом, и человеческом и культурном. Тут очень много возникает вопросов, проблем, которые, конечно, мы можем решить.
Безумие Жириновского
Журналисты поинтересовались у политика по поводу высказывания Жириновского о "среднеазиатском федеральном округе", к которому лидер ЛДПР отнес северные части Казахстана.
- Что касается позиции господина Жириновского, я неоднократно публично ему в лицо, в том числе на телеканале "Россия" говорил о том, что считаю его нацистом, и человеком, который не может быть депутатом государственной Думы РФ, - говорит Максим ШЕВЧЕНКО. - Но Россия демократическая страна, где есть люди разных политических взглядов. Я последовательно оппонирую ему, в его националистических высказываниях. В частности, он предложил огородить колючей проволокой народы Кавказа. Его агрессивные высказывания по отношению к одному из главных союзников России - Казахстану мне кажется это абсолютно неприемлемо и недопустимо, и, конечно, они получили должную политическую оценку внутри Российской Федерации. Но, к сожалению, он является лидером парламентской партии, одной из 4 парламентских партий, и за него голосует определенное количество людей. Я считаю, устранить господина Жириновского из политики можно в частности тем, что ЛДПР, в которой есть немало очень порядочных людей, не разделяющих его взгляды, рано или поздно откажутся от того, чтобы быть приложением к безумию и абсолютно аморальному поведению, просто проиграет на выборах, и однажды не попадет в парламент. Я крайне негативно отношусь к Жириновскому, его политической практике, и к тому, что он сказал в отношении Казахстана.
Украины в Казахстане не будет
Ответил господин Шевченко и на вопрос о том, возможно ли повторение украинского сценария в Казахстане.
- Такой сценарий в Казахстане невозможен по вполне понятной причине. Я видел своими глазами, я часто бываю в Донецке, попадал под артиллерийские обстрелы, которые проводит киевская власть, обстреливая миллионный город на территории Украины, видел своими глазами убитых мирных жителей, женщин, детей. В день, когда я был в Донецке в сентябре, погибли 30 человек. Киевская власть безумна, на мой взгляд. Я не могу себе представить, чтобы где-то в Казахстане власть приняла такое решение, какое приняли они. Вместо политических переговоров, в которых всего было три пункта: федерализация, вопрос языка и вопрос бОльшей экономической самостоятельности одного из самых развитых регионов на постсоветском пространстве не только в Украине, каким является Донбасс. И они вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, двинули туда армию, чтобы запугать людей. Даже ЯНУКОВИЧ при всех его минусах, я извиняюсь, предпочитал переговоры, он подписал соглашение со своими оппонентами, а эти решили, что лязга танков и грохота пушек всех должна напугать. Но оказалось, что нет, люди не из робкого десятка, у многих людей сердца львов, и они готовы встать за свою землю. И жители Донбасса, готов это засвидетельствовать, не являются врагами украинского народа, более того, многие из них сами украинцы, многие подразделения ополчения Донбасса, люди говорят на украинской мове, совершенно спокойно считая ее родной. Но для них неприемлемо, что кто-то двинул на их родной город войска, для того чтобы заставить их как-то жить, для них неприемлем тот угар национализма и русофобии, которая, к сожалению, существует в украинских СМИ, открытая пропаганда неонацизма. Конечно, я желаю Украине мира, но я уже точно знаю, что этот мир невозможен на любых условиях, уже после того, как погибли тысячи людей.
По его словам, западные критики, утверждающие, что именно Путин завязал войну, должны для начала побывать в бомбящих киевскими властями областях.
- Вот в этот день в сентябре, когда погибли 30 человек, об этом не говорил ни Евроньюс, ни одно европейское СМИ, и там не было наблюдателей ОБСЕ, и там не было представителей западной политики. Поэтому пусть они рассказывают, что это виновен кто-то, кроме безумной власти, решившей вместо политических переговоров применить армию. Я имею право об этом говорить, потому что я был против чеченской войны.