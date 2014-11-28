В Комитете гражданской авиации прокомментировали состояние взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Уральска, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее генеральный директор аэропорта заявил, что взлетно-посадочная полоса не способна функционировать в осенне-зимний период из-за цементобетонного покрытия. Заместитель председателя комитета гражданской авиации Серик Мухтыбаев. Фото с сайта tengrinews.kz Заместитель председателя комитета гражданской авиации Серик Мухтыбаев. Фото с сайта tengrinews.kz "Необходимо отметить, что проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Уральска прошел государственную вневедомственную экспертизу, которая подтвердила целесообразность использования цементобетона как по техническим, так и по экономическим показателям. Так, срок службы цементобетонного покрытия составляет 20-25 лет, в то время как асфальтобетон служит 7-8. При этом, цементобетон в отличие от асфальтобетона более стабильно реагирует на высокие и низкие температуры", - говорит заместитель председателя комитета Серик Мухтыбаев. Он также привел немаловажные цифры. Мухтыбаев сообщил, что усиление полосы цементобетонным покрытием обойдется в 7,9 миллиарда тенге, а асфальтобетонным обошлось бы в 8,2 миллиарда тенге. Мухтыбаев дал рекомендации руководству аэропорта Уральска по поводу борьбы с образованием и удалением гололеда. "Существует три способа. Это использование снегоуборочных, "тепловых" и "ветровых" машин, в крайнем случае - применение химических реагентов. Здесь подчеркну, что обеспечение патрулирования группы спецтехники по очищению поверхности взлетно-посадочной полосы входит в обязанности аэропорта. Соответствующее требование закреплено постановлением правительства об утверждении правил аэродромного обеспечения в гражданской авиации", - сказал чиновник. При этом он указал, что существуют разные типы химических реагентов, не вредящих цементобетонному покрытию, возраст которого составляет менее двух лет. Спикер уточнил, что в своем письме НИПИИ "Казаэропроект" информировал аэропорт Уральска о запрете применения конкретного типа реагента на основе карбамида. Но существует большое количество альтернативных современных антигололедных реагентов на ацетатной основе, которые безопасны для применения на свежем цементобетоне, заключил Мухтыбаев. Напомним, ранее руководство аэропорта Уральска жаловалось на то, что работать зимой станет невозможно. Дело в том, что проектировщики предупредили сотрудников аэропорта: в течение двух лет взлетно-посадочная полоса не должна подвергаться обработке противообледенительной жидкостью. Как пояснил директор аэропорта Хайретдин Раскалиев, это ставит под угрозу стабильную работу аэродрома.