Сегодня, 27 ноября, в специализированном суде по уголовным делам был вынесен приговор жителю Зеленовского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovor22Судья Акгуль КАРАСАЕВА признала виновным 31-летнего жителя села Большой Чаган Зеленовского района Сергея ЩУКА в "Незаконном изготовлении, переработке, приобретении, либо сбыте наркотических средств заведомо несовершеннолетним" и "Склонение к потреблению наркотических средств в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц" и приговорила его к 16 годам лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества. Как стало известно в ходе судебных разбирательств, Сергей ЩУКА звал к себе домой двух соседских подростков 16 лет и уговаривал их принимать наркотики. К слову, подростки наркотики принимали. Также он просил их приносить ему молоко, в котором и варилось зелье. При задержании у сельчанина было изъята высушенная и невысушенная марихуана в крупном размере. На суде ранее несудимый Сергей ЩУКА свою вину признал полностью. Впрочем, и потерпевшая сторона его простила. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. prigovor11 prigovor33Фото Медета МЕДРЕСОВА