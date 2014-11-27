Райса БАЙЛИЕВА завоевала золотую медаль, а также титул чемпиона мира по универсальному бою, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. photo95698Соревнования проходили с 11 по 18 ноября в Подмосковье, городе Медынь. Участие в представительном турнире приняли лучшие борцы из 42 стран мира. В весовой категории до 70 кг Райса боролась с хорваткой, азербайджанкой, финкой и россиянкой. Во всех схватках она, несмотря на травму шейного позвонка, одержала убедительную победу. На протяжении последних десяти лет Райса принимает участие во всех чемпионатах мира. Она мастер спорта международного класса по универсальному бою: 2011-2014 г.г. - чемпионка Азиады, 2011 г. - призер чемпионата мира (3 место), 2012 г. - призер чемпионата мира (2 место), заслуженный мастер спорта РК по борьбе самбо, 20-кратная чемпионка Казахстана, 7-кратная чемпионка Азии. В органах внутренних дел Райса работает с 1994 года, работала на различных полицейских должностях, в настоящее время она преподаватель учебного центра ДВД Актюбинской области. Финансовую поддержку в участии на чемпионате мира оказал областной спорткомитет и руководство ДВД Актюбинской области.