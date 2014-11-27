Сегодня, 27 ноября, заместитель директора ТОО "Международный аэропорт "Орал" Маргулан ШАКЕНОВ рассказал журналистам о ситуации, которая возникла после реконструкции взлетно-посадочной полосы.
По словам Маргулана ШАКЕНОВА, 3 ноября аэропорт возобновил свою работу по временной схеме после двухмесячной реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы, то есть с некоторыми ограничениями по частоте и массе принимаемых воздушных судов. Они будут сняты после второго этапа работы, запланированного на апрель следующего года.
- 24 ноября 2014 года АО "НИПИИ "Казаэропроект", которое разрабатывало проект реконструкции ИВПП и проводило авторский надзор над работами по его осуществлению, прислало письмо, в котором данная проектная организация выдвинула серьезные требования о запрете обработки поверхности полосы антигололедными реагентами, применяющимися в гражданской авиации для очистки аэродромных поверхностей от снега и льда, - заявил Маргулан ШАКЕНОВ. - При соблюдении данного запрета под угрозой оказывается само функционирование аэропорта Уральска в период осенне-зимней навигации.
Как выяснилось, для более долгосрочной эксплуатации цементно-бетонной полосы недопустимо в течение первых двух лет обрабатывать ее реагентом, содержащим карбомид.
По словам замдиректора, цементобетонное покрытие имеет свойство впитывать в себя жидкости и для качества такого покрытия еще перед началом эксплуатации ее следовало покрыть полиуретановым двухкомпонентным лаком. Об этом проектная организация указала тоже в этом письме, и они (руководство аэропорта и подрядчики - прим. автора) не знали.
- Также в данной ситуации вызывает беспокойство и озобоченность позиция комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, руководитель которого господин СЕЙДАХМЕТОВ как бывший руководитель АО "НИПИИ "Казаэпропроект", зная об имеющихся запретах на использование антигололедных реагентов на цементно-бетонных покрытиях, тем не менее пролоббировал решение о проведении реконструкции ИВПП в Уральске методом цементно-бетонного покрытия, - рассказал Маргулан ШАКЕНОВ. - Кроме того, считаем, что при этом комитет гражданской авиации умышленно ввел в заблуждение руководство бывшего министерства транспорта и коммуникаций РК. Таким образом, АО "НИПИИ "Казаэропроект" и Комитет гражданской авиации МИР РК пытаются снять с себя ответственность за умышленные ошибки, допущенные при проектировании, а также халатно и бездарно растраченные бюджетные средства, выделенные на реконструкцию ИВПП в аэропорту г. Уральск.
По его словам, они вместе с акиматом ЗКО в марте нынешнего года предлагали реконструировать полосу методом асфальтобетонного покрытия. Однако их просьбам не внемли. Сегодня руководство аэропорта предупредило общественность о том, что аэропорт не может стабильно работать, поскольку в случае выпадения осадков и образования льда они не смогут использовать жидкость и, как следствие, неизбежна задержка или отмена рейсов до исчезновения снега или льда с поверхности полосы естественным путем.
- Также хотим заявить, что при возникновении описанных выше ситуаций ТОО "Международный аэропорт "Орал" не сможет нести ответственность за обеспечение регулярности и безопасности полетов в аэропорту города Уральск, - отметил ШАКЕНОВ.
Напомним, уральский международный аэропорт был закрыт для реконструкции
взлетно-посадочной полосы 1 сентября 2014 года. Из республиканского бюджета на реконструкцию взлетно-посадочной полосы "Уральского международного аэропорта "Орал" выделили 6 миллиардов тенге. «Взлетка» уральского аэропорта находилась в аварийном состоянии. Пассажиров, которые должны были лететь из уральского аэропорта, доставляли на автобусе в Атырау. Оттуда осуществлялся вылет.
3 ноября после реконструкции взлетно-посадочной полосы открылся международный аэропорт «Орал»
. В 9.40 прибыл первый рейс из Алматы.
В 2015 году аэропорт г. Уральск планировалось закрыть на реконструкцию примерно на месяц - для проведения 2 этапа работ: удлинение и расширение ВПП.
