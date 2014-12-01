В субботу, 29 ноября, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и председатель комитета по ЧС МВД РК Валерий ПЕТРОВ ознакомились с ходом берегоукрепительных работ в селе Облавка Бурлинского района ЗКО. Руководитель управления строительства Жаслан СУЮНЧАЛИЕВ заверил, что объект будет сдан в 2015 году, но к встрече паводка в этом году мы будем готовы. Стоит отметить, что объект будет сдан раньше времени. Стоимость строительства берегоукрепительных работ более 1,2 млпд тенге. Деньги были выделены из резерва ЧС республиканского бюджета. Нурлан НОГАЕВ рассказал, что объект имеет большое социальное значения для области, так как вдоль реки Урал проходит граница РК и РФ и размыв берега уменьшал нашу границу, а также здесь расположен населенный пункт и стояла угроза обвала жилых строений. К слову, здесь же проходит трасса республикаского значения, она тоже была под угрозой размыва. - Работы на объекте начались в 2013 году, первый транш составил 50 млн тенге, - рассказал аким ЗКО. - В этом году подрядчику «Уральскводстрой» было перечислено 786 млн тенге, все запланированные работы завершены и деньги освоены на 100 процентов. Объект у нас переходящий на 2015 год, для завершения работ предусмотрено 337 млн тенге. С подрядчиком установлена договоренность, что берегоукрепительные работы на Облавке будут продолжены, подрядчик планирует продолжение работы за свой счет, оплата будет произведена только на следующий год. В этом году мы будем готовы встретить паводок. Напомним, ежегодно в Облавке в весенний период размывает берег. Левый берег реки размывается с 2007 года, при этом каждый год создается угроза подмыва и обрушения береговой линии. - Угрозы затопления жилых домов в селе Облавка сейчас нет, радует, что работы идут полным ходом и есть договоренность не останавливать работы до перечисления следующего транша денег. Подрядчик дает гарантию своим работам на 50 лет, что также немаловажно, - заключил председатель комитета по ЧС МВД РК Валерий ПЕТРОВ.