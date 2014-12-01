Взрыв газа в двухэтажном доме произошел сегодня ночью в пригороде Талдыкоргана, сообщает NUR.KZ. Погибли семь человек, в том числе ребенок. В списке пострадавших восемь жильцов. Всего в доме было 12 квартир - сейчас здание частично разрушено. Как сообщает Казинформ, после осмотра места происшествия аким области Амандык Баталов распорядился выделить семьям погибших по 1 миллиону тенге и по 500 тыс. тенге из областного бюджета получат семьи, чьи квартиры пострадали в результате взрыва. Также будет оказана материальная поддержка для похорон. На встрече с жителями полуразрушенного дома Амандык Габбасович отметил, что дом будет полностью восстановлен. По оценкам строителей, работа по восстановлению займет более одного месяца. На время проведения работ пострадавшие семьи будут размещены в общежитии Колледжа сервиса и технологий.