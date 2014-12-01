Предпринимательница долго думала, как назвать магазин, пока не услышала послание президента. nurlyzhol3Еще в 2010 году Гульшат БИСЕНОВА переехала из села Шынгырлау в Уральск. Женщина всегда мечтала открыть свой бизнес. И вот только в 2014 году она достроила магазин в поселке Мичурино Зеленовского района, а название ему все никак не могла придумать. По словам женщины, 11 ноября в ее жизни произошло большое событие - президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ обратился к народу с посланием "Нурлы жол". Послушав речь президента, Гульшат БИСЕНОВА настолько расчувствовалась обещаниями президента, что назвала свой магазин именно так -  «Нурлы жол» («Светлый путь»). - Это один из способов пропаганды послания президента, поскольку оно направлено на дальнейшее развитие экономики, на то, чтобы вывести страну из кризиса. А это большая помощь для начинающих предпринимателей, таких как я, - рассказывает Гульшат БИСЕНОВА. - 2014 год запомнится для меня надолго. nurlyzhol1 nurlyzhol2Рафхат ХАЛЕЛОВ Фото автора