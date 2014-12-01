Три года назад в апреле 2011 года в Зеленовской центральной районной больнице в селе Переметное было открыто отделение сестринского ухода, которое в народе прозвали хосписом.
За это время здесь побывало 1407 человек, из которых 207 только в этом году. Это отделение создано для пациентов, нуждающихся в постороннем обслуживании из-за отсутствия функций самообслуживания: одинокие пенсионеры, бомжи, инвалиды 1 и 2 групп, люди, которые перенесли операции, или со сложными заболеваниями, их пролечили, но им еще нужно время и помощь для адаптации в окружающей среде.
- Порой к нам поступают люди, у которых нет документов. Мы взяли на себя функции и стали помогать им восстанавливать документы. Для этого сейчас у нас работает социальный работник, который ходит по госорганам, ищет родных, близких и соседей, возит по адресам пациентов для очной ставки, - рассказала директор Зеленовской ЦРБ Надия АХМЕТОВА
БОльшая часть пациентов отделения - инвалиды. Некоторые передвигаются на колясках, некоторые самостоятельно, но с трудом. Одни прибыли сюда совсем недавно, а другие живут уже больше двух лет, кто-то охотно рассказывает про себя и благодарит врачей и медсестер, а кто-то просто жестикулирует и отводит глаза.
59-летняя Валентина ТЮРИНА
живет здесь два года. В феврале 2012 года в арендованном домике женщины произошел пожар.
- Я пришла домой уставшая, легла спать, сын пил, в тот день он курил дома и оставил на матраце окурки, которые и стали причиной пожара, а сам он ушел из дома, и снаружи дверь закрыл. Я угорела. Меня нашли у порога, видимо, я пыталась выбраться наружу, а упала на поролоновый матрац лицом и руками, все обгорело.
Мне сейчас делают документы, подали заявление на копию свидетельства о рождении в юстицию на Украину. Но сейчас в Николаевской области идет война. Но, может, все же придет мое свидетельство.
У Валентины кроме сына, который пьет, есть дочь. Но вот зять не разрешает дочери взять мать к себе. Они живут в дачном домике.
История Гульсум ЖАНТАСОВОЙ
не менее трагична. Девушке всего 23 года. По ее словам, ее родители погибли, когда ей было всего шесть лет.
- Меня взял на воспитание дядя, он продал наш дом, забирал мое пособие, все время бил, - говорит Гульсум. - Как только я выросла, я убежала замуж, буквально убежала, чтобы уйти из этого дома. Но и муж меня бил постоянно.
Девушка, сбежав из дома мужа, жила некоторое время в подъезде многоэтажного дома. Именно оттуда ее привезли с проломленной головой в областную больницу. Как оказалось, ее избили девушки из-за места в подъезде.
Здесь ей сделали удостоверение личности, а совсем недавно врачам удалось сделать ей справку об инвалидности. У Гульсум посттравматические изменения после перенесенной травмы. Дядя и тетя от нее отказались.
51-летнего Марата ЕСЕРКЕПОВА
два года назад зимой нашли на территории Таскалинского района возле границы с Россией. У него были обморожены ноги, которые врачи впоследствии ампутировали. Документов у него не было, родных тоже нет. Социальный работник помог восстановить ему документы, получить инвалидность. И в скором времени его должны перевести в дом инвалидов.
- Только он почему-то этому не рад, наверное, привык к нам, - говорят медсестры. - Да и мы к нему привыкли, два года уже у нас.
Есть в отделении и постояльцы с онкологическими заболеваниями. Люди, оказавшись без родных и без поддержки, по сути, здесь просто доживают свой век. На контакт с журналистами они не идут. Просто лежат и смотрят в потолок.
- Они охотно разговаривают с психологом, - говорят врачи.
По словам директора ЦРБ Надии АХМЕТОВОЙ, медсестер в отделение они набирали очень тщательно. Ведь для работы с такими людьми помимо профессионализма и любви к работе нужно еще и милосердие. Пациенты в отделении сестринского ухода больше всего нуждаются в общении, в поддержке, в добром отношении, во внимании и в помощи, чтобы они смогли адаптироваться уже к такой жизни со справкой инвалида.
Практически всю работу выполняют медсестры. Они их осматривают, если есть необходимость, вызывают врача, некоторых пациентов кормят с ложечки, чтобы те не поперхнулись, водят на ЛФК, есть даже банщица, которая моет пациентов.
Социальный работник Гульнара ШАМЕШЕВА
- человек, о котором упоминают практически все пациенты отделения. Именно она помогает им восстановить документы и найти близких.
- Сложно восстановить документы людям, которые некогда родились или жили за пределами Казахстана, - говорит соцработник. - Если где-то в республике нам помогает полиция, то работать с другими государствами сложнее. А про своих родственников наши пациенты обычно говорят: "Они нас не возьмут". Но мы все равно узнаем адреса, больница на один день выделяет нам машину, и мы ездим к их родным. Да, в основном люди отказываются брать их себе, одни говорят - дом маленький, вторые, что за ними некому будет ухаживать, но, к счастью, есть и те, кто, воочию увидев, все же оставляют родного человека дома.
- У нас столько планов, главное, чтобы все эти планы постепенно воплатить в жизнь, - говорит Надия АХМЕТОВА. - Мы хотим открыть здесь такое же отделение для детей. Ведь таких детей тоже немало. Много еще других планов. Коллектив у нас молодой, и верим, что все получится.
Фото Медета МЕДРЕСОВА