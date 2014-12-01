В этом году сезон моржевания у уральских моржей открылся раньше почти на месяц. Как правильно начать закаливание и что нового у наших борцов за здоровый образ жизни, решили узнать корреспонденты портала «Мой ГОРОД».
Уже почти 40 лет как существует это небольшое общество добровольцев, которые, как только окрепнет лед, начинают свои совместные водные процедуры в ледяной воде. Их они проводят на реке Чаган в парке культуры и отдыха. Для начала мужчины разбивают тонкий пласт льда, который успел сковать поверхность воды в большой проруби. С помощью специальных лопат "в дырочку" вылавливаются все до единой льдинки, так как лед довольно грозное оружие для незащищенного тела и вполне может оцарапать кожу проплывающего «моржа».
Как всегда со смехом и шутками потихоньку выбегают наши закаленные уральцы для разогрева на небольшую пробежку по парку. В этот воскресный день для ледяного заплыва собрались почти 20 человек.
- Здесь самое главное - правильно подготовиться и разогреться, чтобы все мышцы были хорошо разработаны, - комментирует свою пробежку один из моржей. - Без такой подготовки в проруби и делать нечего.
После пробежки все потихоньку собираются в теплом зале спортивной школы, где проводят уже более интенсивную разминку.
Никто не филонит, так как каждый понимает, что от этого зависит его здоровье.
Все от мала до велика выполняют различные движения от ходьбы гуськом до перекрестного бега.
- Обычно мы занимаемся три раза в неделю: в среду в 12 часов, а в субботу и воскресенье все приходят к 10 часам, - говорит старший этой группы Николай Семенович РАШНИКОВ
. - В этом году у нас сезон начался намного раньше - почти на месяц, так как погодные условия это позволили, лед на реке стоит крепкий. Конечно, к нам приходят много людей, но не все остаются. Сам занимаюсь уже более 30 лет, в свое время моя жена уговорила начать заниматься закаливанием. Весь год обливаюсь, а в зимнее время прихожу сюда и вместе со всеми занимаюсь моржеванием. По себе знаю, что это хороший стимул для организма, поэтому приглашаю горожан присоединиться к нам и поправлять свое здоровье.
Первыми в воду прыгнуло семейство ГАБДУЛОВЫХ
. Все четверо - родители и двое детей - моржуют уже 9 лет.
Самому маленькому «моржонку» Алану в этом году исполнилось семь лет. Он не жалуется и не ноет, что ему холодно, а смело прыгает в воду вместе с мамой.
- Старшая дочь очень много болела, и мы сначала водили ее в бассейн, потом стали обливаться, а уже потом перешли на зимние речные заплывы, - говорит отец мальчика Тюрегалий ГАБДУЛОВ
. - Алана уже приучили почти с рождения. С тех пор ходим на речку всей семьей.
Были среди моржей и новички, которые пришли сюда впервые.
- Я пришла сегодня только второй раз, - говорит женщина. - Ощущения просто супер. Всем советую попробовать закаляться таким способом.
К слову, новеньких здесь не бросают, а ведут и заботливо поясняют, что и как нужно делать. Ведь от дыхания и поведения в воде тоже многое зависит. Все эти тонкости подробно рассказывают и показывают на собственном примере моржи со стажем.
- Мне 72 года и уже более 35 лет я купаюсь, - говорит Валентина Александровна ТУРСИНОВА
. - В свое время заболела астмой и как-то отдыхала в санатории «Мелиоратор». Там увидела, как купаются ребята. Решила попробовать, с тех пор купаюсь уже много лет и на здоровье не жалуюсь. Веду здоровый образ жизни, пою, выступаю, в общем, на все сил хватает. Уже подрастает правнучка.
У каждого моржа своя история, как он попал в группу любителей закаливания. Но большинство пришли сюда как раз из-за хронических болезней.
Я очень долго страдал от насморка, чуть простыну, и я начинал болеть, - говорит Булат КИРЕЕВ
. - Да и других болячек хватало. Сначала обливался по методу Иванова. А потом начал заниматься в группе моржей. И вот уже 10 лет как плаваю, моржую и о болячках своих забыл.
Но есть и такие счастливчики, которые пришли в группу чисто из любопытства, да так и остались.
- Я занимаюсь в группе уже 27 лет, - говорит Галина Федоровна. - Еще много лет назад как-то гуляли с детьми, и я увидела, как занимаются моржеванием на реке. И мне так захотелось попробовать, что я решилась. Это ведь тоже своего рода вид спорта. Очень рада, что не побоялась и попробовала. С тех пор забыла о своих хворях. Очень хочется сказать слова благодарности администрации парка культуры, а также руководству спортивной школы, что они с пониманием относятся к нашему занятию и поддерживают нас. А также пригласить уральцев к нам на речку за здоровьем.