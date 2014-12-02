berezovka8РОВД Бурлинского района возбудило уголовное дело по ст.282 ч.2 УК РК - "Загрязнение атмосферы, причинившее вред здоровью", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО. - На месте работает областная комиссия, куда входят все компетентные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие рассматривает несколько версий. Также в область прибыли  следователи из Астаны и спецпрокуроры. На эмоциях жители Березовки говорят, что это воздействие Карачаганака. Но комиссия проведет свою работу, о результатах которой мы сообщим дополнительно, - сказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. В пресс-службе также сообщили, что на сегодняшний день в детской областной больнице Уральска остаются 5 человек. По словам специалистов, состояние у всех удовлетворительное. Также известно, что нескольких детей выпишут сегодня, 2 декабря. Занятия в Березовской школе возобновлены. Напомним, 25 детей и 4 взрослых 28 ноября попали в Бурлинскую ЦРБ. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги. Врачи поставили предварительный диагноз - переутомляемость. Однако родители с этим не согласны, они считают, что во всем виновата экология - рядом с поселком Березовка находится месторождение Карачаганак.