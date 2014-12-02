Пожар начался 1 декабря примерно в 6 часов вечера, сгорела вся документация, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».   В здании сработала сигнализация, и сторож тут же сообщил об этом чиновникам. Огонь охватил левое крыло двухэтажного помещения. В этом секторе и располагалось районо. Уничтожены все документы. Сгорели все кабинеты отдела образования. Сейчас на месте работает специальная комиссия. Неизвестно, подлежит ли корпус восстановлению или его придется снести. Дознаватели определяют причину пожара. А сотрудники районо временно расположились в школе №6 г. Хромтау. Кроме районо, в этом здании располагаются еще 8 отделов Хромтауского акимата. Но их пожар не коснулся. Частично огонь повредил кабинет на втором этаже, который принадлежит отделу сельского хозяйства. Сейчас в здании полностью отключили электричество и отопление. - У нас сгорели все учредительные документы, поэтому сейчас будет идти процесс восстановления всех этих документов. Все сгорело. И это в конце года! Конечно, мы в шоке, - прокомментировала ситуацию и.о. начальника отдела образования Хромтауского района Гульбарам КАЛИЕВА.