3,66 - официальный курс российского рубля, который держится уже 4 дня, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". obmennikСогласно данным Национального банка РК, 29 ноября 2014 года российский рубль упал до минимума - 3,66 тенге. Если еще 28 ноября курс стоял на уровне - 3,79 тенге, то уже на следующий день он опустился более чем на 20 тиынов. Первый день нынешнего года российский рубль начал с отметки в 4,68 тенге. Этот показатель несколько улучшился 13 февраля сразу после девальвации в Казахстане, и составил 5,31 тенге. Дешеветь российская валюта начала с конца августа и опустилась ниже отметки в 4 тенге 7 ноября. Между тем, по словам замдиректора ЗКОФ "НацБанк" Сергея РОДИНА, если в сентябре в ЗКО было продано 836 миллионов российских рублей, то уже в октябре западноказахстанцы купили 1 миллиард 300 миллионов рублей. - За ноябрь пока показателей нет, но уже ясно, что он будет не ниже, чем в октябре, - рассказал Сергей РОДИН. Фото Медета МЕДРЕСОВА