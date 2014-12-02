Международный турнир «Битва номадов-2» проходил в рамках Кубка Казахстана по ММА (смешанным единоборствам) в Алматы 30 ноября. Кроме победы Исмагулова, призерами в Кубке стали еще несколько западноказахстанских спортсменов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. mma На Кубке Казахстана сборная команда ЗКО заняла второе общекомандное место. Лучший результат среди западноказахстанцев показал Еркинбек ИНЖЕЛ, он занял первое место в весовой категории 85 килограммов. Бронзовые медали на этих соревнованиях также выиграли: Вячеслав НЕВОЛЬНИКОВ в весовой категории 71 килограмм, Сергей КЛЕЩИН в весовой категории 93 килограмма и Серик КАРТАБАЕВ в весовой категории 65 килограммов. Кроме того, в рамках Кубка РК проходил международный турнир профессиональных боев «Битва номандов-2». В этом турнире приняли участие бойцы из Казахстана, России, Таджикистана, Южной Кореи и Бразилии. Победу в весовой категории 70 килограммов одержал Дамир ИСМАГУЛОВ из ЗКО. mma2   Маргарита РОМАНОВА