Комитет миграции: Регистрация иностранцев будет проходить на границе

Гражданам других государств, которые въезжают в Казахстан, в таком случае не придётся обращаться в миграционную полицию после прибытия, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Внедрить регистрацию въезжающих в Казахстан граждан на границе намерены в РК. Об этом сообщил председатель Комитета миграционной службы МВД Мурат Кабденов. Он отметил, что поручение главы государства об отмене регистрации иностранцев подразумевает освобождение туристов от необходимости обращаться в миграционную полицию после въезда в страну. Сделать это можно, если регистрировать въезжающих будут сразу