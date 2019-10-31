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Социум

Комитет миграции: Регистрация иностранцев будет проходить на границе

Гражданам других государств, которые въезжают в Казахстан, в таком случае не придётся обращаться в миграционную полицию после прибытия, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Внедрить регистрацию въезжающих в Казахстан граждан на границе намерены в РК. Об этом сообщил председатель Комитета миграционной службы МВД Мурат Кабденов. Он отметил, что поручение главы государства об отмене регистрации иностранцев подразумевает освобождение туристов от необходимости обращаться в миграционную полицию после въезда в страну. Сделать это можно, если регистрировать въезжающих будут сразу
Кристина Кобина
Комитет миграции: Регистрация иностранцев будет проходить на границе
Гражданам других государств, которые въезжают в Казахстан, в таком случае не придётся обращаться в миграционную полицию после прибытия, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Внедрить регистрацию въезжающих в Казахстан граждан на границе намерены в РК. Об этом сообщил председатель Комитета миграционной службы МВД Мурат Кабденов. Он отметил, что поручение главы государства об отмене регистрации иностранцев подразумевает освобождение туристов от необходимости обращаться в миграционную полицию после въезда в страну. Сделать это можно, если регистрировать въезжающих будут сразу на границе. - Одно из новшеств, что мы хотим внедрить, – это регистрация на границе. Сейчас эта регистрация узкая – всего для 57 стран и пяти стран ближнего зарубежья. А теперь мы хотим ввести её для всех государств. Для этого необходима модернизация системы, чтобы пограничник, который их (въезжающих в Казахстан. – Авт.) встречает, вбивал все необходимые данные, которые нужны органам, занимающимся миграционным контролем, – сказал Мурат Кабденов. Он добавил, что комитет также планирует внести изменения в Закон РК "О миграции населения", изменив срок обязательной регистрации с пяти до 30 дней. - 30 дней – для любого туриста достаточно, чтобы находиться здесь и посмотреть страну. Если ему понадобится продлить пребывание, то он может воспользоваться порталом электронного правительства, миграционной службы, любой отель и хостел может продлить регистрацию его пребывания, – сказал глава комитета. Он отметил, что на сегодняшний день регистрацию в течение пяти дней в органах миграционной полиции Казахстана должны проходить граждане всего девяти иностранных государств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
иностранцы

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