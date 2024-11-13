КОМПАНИЯ RG BRANDS РАСТИТ ЧЕМПИОНОВ

В Алматы состоялось торжественное чествование призеров Олимпийских игр 2024 г. Компания RG Brands вручила спортсменам «народные премии» в размере от 3,5 до 8 млн тенге. Денежные призы от 1,5 до 4 млн тенге также получили молодые спортсмены, потенциальные преемники олимпийцев. Тренеры получили по 1,5 млн тенге. Компания RG Brands запустила тренд на преемственность спортивных достижений, вручая премии не только призерам прошедшей Олимпиады, но и молодым спортсменам, которые только начинают спортивную карьеру.Торжественное вручение наград спортсменам прошло в Доме приемов в Алматы. Это стало заве

В Алматы состоялось торжественное чествование призеров Олимпийских игр 2024 г. Компания RG Brands вручила спортсменам «народные премии» в размере от 3,5 до 8 млн тенге. Денежные призы от 1,5 до 4 млн тенге также получили молодые спортсмены, потенциальные преемники олимпийцев. Тренеры получили по 1,5 млн тенге.

Компания RG Brands запустила тренд на преемственность спортивных достижений, вручая премии не только призерам прошедшей Олимпиады, но и молодым спортсменам, которые только начинают спортивную карьеру.

Торжественное вручение наград спортсменам прошло в Доме приемов в Алматы. Это стало завершением летней акции компании RG Brands с брендом Lavina.

Кайрат Мажибаев, председатель совета директоров RG Brands: «Акция бренда LAVINA получилась по-настоящему народной. Мы рады, что казахстанцы ее так активно поддержали. Хотелось бы, чтобы это стало большим трендом, стало настоящей лавиной поддержки казахстанского спорта.





Мы радуемся вместе с нашими олимпийскими героями достойному выступлению в Париже. Выражаем им признательность за нелегкий труд и за мотивацию будущих поколений олимпийцев.

Поэтому мы вручили денежные призы не только призерам Олимпиады, но и тем молодым спортсменам, кого поддержали наши герои. Они уже скоро будут представлять Казахстан на самых больших соревнованиях. Наша компания всегда смотрит в будущее и верит, что флаг Казахстана будет еще много раз поднят в честь этих талантливых ребят».

Олимпийские призеры Елдос Сметов, Нариман Курбанов, Демеу Жадраев, Нурбек Оралбай, Ислам Сатпаев, Александра Ле, Гусман Кыргызбаев и Назым Кызайбай выбрали преемников в своем виде спорта. Вот их имена: дзюдоист Данияр Шамшаев, гимнаст Зейнолла Идрисов, стрелок Матвей Тимофеев, дзюдоист Шархан Нұрлыхан, боксерша Рано Пархатова, стрелок Эльдар Иманкулов, борец Ерасыл Нурбосынов, боксер Дамир Абдiкадiр.

Елдос Сметов, Олимпийский чемпион 2024 по дзюдо: «Такая поддержка спортсменов является очень важной, так как позволяет нам достигать поставленных целей. Олимпийские медали – это результат нашего труда.

Но когда ты ощущаешь поддержку уже во время подготовки к соревнованиям, во время ежедневных тренировок – это просто невероятно. На встречу мы пришли с молодыми спортсменами, которым сейчас передаем свои знания и опыт. Вообще, поддерживать молодое поколение – это традиция казахского народа. И мы рады, что RG Brands, поддерживая их, разделяет с нами ценности и нашу миссию».

Рано Пархатова пришла на встречу вместе со своей наставницей, бронзовым призером Олимпиады 2024 боксершей Назым Кызайбай. Рано дважды выигрывала чемпионаты Казахстана, побеждала в международных турнирах: «Я хочу поблагодарить RG Brands за такую поддержку, за то, что они дают возможность спортсменам заниматься только своим делом и идти вперед. Это огромный стимул для любого спортсмена».

В этом году компания RG Brands отмечает 30 лет с момента создания и является ведущим производителем и дистрибьютором пакетированного молока, соков, питьевой воды, упакованного чая. В портфеле RG Brands знакомые каждому потребителю бренды Piala, Asu, Gracio, DaDa, Lavina и другие.

RG Brands фокусируется на поддержке как профессиональных спортсменов, так и молодых, только делающих первые шаги в этой сфере. Компания многие годы поддерживает футбол, детский гольф, бокс и другие виды спорта. На протяжении 13 лет RG Brands выступает партнером фонда «Смелость быть первым», который проводит марафонские забеги по всей стране.

В этом году компания RG Brands поддержала Всемирные игры кочевников, а также престижный теннисный турнир Almaty Open ATP 250.