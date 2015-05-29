«Компьютерное воображение» научилось создавать картинку по ее описанию

Сверху вниз: исходное изображение, несколько примеров воссозданных картинок и результат поиска в базе по картинкеИзображение: Hiroharu Kato et al./ arXiv.org Исследователи из Токийского университета создали алгоритм для восстановления изображения по его «кусочному» описанию. Такая задача аналогична сборке картинки-пазла: известны типы «кусочков» и их точное количество, необходимо восстановить исходную картинку. По словам авторов, эта работа является важным шагом для области «компьютерного воображения», с его помощью планируется создавать изображения только на основе их текстового описания. Пре