Гаджеты купят тем ученикам, у которых их нет, и приобрести нет возможностей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказала руководитель управления образования ЗКО Айымгуль Тржанова, сейчас в области идет активная работа по подготовке к переходу на дистанционное образование
– Во время дистанционных уроков учителя будут работать с цифровыми образовательными ресурсами, электронными учебниками, системами электронных журналов. Пожалуй, это и есть весь перечень того, чем учитель пользовался и в обычное время. Администрация школ, руководители методических объединений, сами педагоги ведут активную работу по подготовке к дистанционному обучению. Мы понимаем, что есть и проблемные вопросы - это отсутствие в некоторых школах качественного интернета, у некоторых детей и педагогов нет дома компьютера, есть семьи, в которых воспитываются несколько детей и нет готовых интернет платформ. Все эти вопросы будут решаться индивидуально, пути решения уточняются, - рассказала Аймгуль Тржанова.
Стоит отметить, что в 120 населенных пунктах области отмечается низкая скорость интернета. В таких поселках учителя будут работать со школьниками с помощью бумажных материалов. Однако в школе дети все же собираться не будут.
– Школы по договору передадут компьютеры всем педагогам, у которых его нет. Обеспечение учащихся компьютерами прорабатывается местными исполнительными органами. Мы провели анализ сельских населенных пунктов, где отмечается слабый интернет, всего около 120 поселков. Там интернет есть, поддерживается WhatsApp, но скорость низкая. В таких случаях учителя точечно будут работать с каждым учеником в бумажном формате. Но в школах дети собираться не будут. Такие предметы как физкультура, пение и труд будут преподаваться в виде теории. В данное время у нас есть полная информация по семьям, у которых нет кабельного телевидения, "Отау-ТВ", соответственно, нет телеканалов "Ел Арна" и "Балапан". Рассматривается такой вариант - за счет сэкономленных бюджетных средств районные отделы образования должны приобрести детям компьютеры и планшеты. Мы ждем помощи и поддержки от родителей. Ведь педагогическое сообщество эту проблему самостоятельно не решит. Особенно мы нуждаемся в помощи родителей учеников начальных классов. Четвертая четверть будет длится всего шесть недель, поэтому мы должны подойти к этому вопросу с пониманием. По поводу ЕНТ вопрос еще рассматривается. О любых изменениях мы будем сообщать дополнительно, - добавила руководитель управления образования ЗКО.
На 26 марта в Казахстане выявлено 97 случаев заражения коронавирусом: в г. Нур-Султан – 55 случаев, в г. Алматы – 34 случай, в г.Караганда - 2 случая, в Алматинской области - 1
случай, в Актюбинской области - 1 случай, в г. Шымкент - 2 случая, в Жамбылской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
