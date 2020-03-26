Кадры с колонной военных грузовиков, вывозящих из итальянского города Бергамо гробы с телами умерших, облетели весь мир. В деревушках и городах Ломбардии не перестают звонить погребальные колокола. С 10 марта Италия находится на тотальном карантине. Число зараженных коронавирусом достигло 70 тысяч человек, умерло 7 тысяч. На сегодня Италия, занимает 1 место в мире по распространению COVID-19. О том, как все начиналось и какая ситуация в Италии в настоящее время, рассказывает наша землячка, одна из инициаторов создания Ассоциации U.D.A.R. по защите прав русскоязычных женщин в Италии Ольга Богачук. Ольга уже 15 лет проживает на севере Италии (регион Ломбардия) недалеко от города Крема. На сегодня это одна из самых опасных и зараженных коронавирусом зон. - Я не хочу пугать, вызывать панику или дискредитировать правительство какой-либо страны. Просто хочу рассказать о том, что происходит у нас. Ведь итальянцы тоже не верили и не понимали всю серьезность сложившейся ситуации. Казалось, что это происходит где-то далеко в Китае, и нас это не коснется. По интернету бродили разные «смешилки», мемы и шутки на тему коронавируса, пока однажды не обнаружилось, что злобный микроб уже проник на территорию Италии. В то же время все продолжали свою повседневную жизнь: выезды на шопинг и на природу, покупали продукты. Я даже затеяла ремонт в комнате дочери, отправляясь на закупку стройматериалов как ни в чем не бывало. Проходили дни, ситуация не улучшалась. Потом начали закрывать школы. А после весеннего женского праздника, вечером 9-го марта, выступил премьер-министр Джузеппе Конте с важным объявлением для всего народа. В стране был объявлен карантин. Закрылись рестораны, бары, тренажерные залы, парикмахерские и офисы. В церковь было запрещено ходить. Пришлось забыть о массовых и даже семейных праздниках, - рассказывает Ольга. По ее словам после объявления карантина народ запаниковал. В магазинах начался ажиотаж: люди скупали продукты первой необходимости, полки быстро опустошались. Пресса сообщениями о том, как вернувшийся из Китая итальянец, невзирая на очевидные симптомы болезни, в первый же вечер повел на ужин лучшего друга и его беременную жену, а та наутро отправилась к врачу, передав параллельно заразу всем, кого встретила на своем пути, только подливала масло в огонь. - Этот случай произошел в городке Кодоньо, где население 16 тысяч человек. И мы стали соседями «красной зоны». Вирус стал распространяться со скоростью ветра в других провинциях, новости буквально взрывали телевидение. Число умерших продолжало расти. Все мы, друзья и знакомые, с которыми можем общаться только по телефону, очень надеялись, что скоро всё закончится и мы, наконец-то, сможем увидеться и обнять друг друга, но ситуация усложнялась с каждым днём, - продолжает Ольга. - На сегодня ситуация следующая. Покупки стали необходимостью, а не шопингом и развлечением. При выходе из дома (только по необходимым причинам) заполняется специальный бланк, разработанный правительством именно для таких случаев. Визиты в больницу только в порядке срочных назначений. Мне тоже приходится рисковать, так как я нахожусь под контролем в онкологическом отделении, и мои анализы попадают под категорию срочных. Моя дочь вот уже третью неделю занимается дистанционно, в онлайн-режиме. На улицу выходить без серьёзных на то причин категорически запрещено. На улицах тишина, будто весь мир замер. На балконах и в садах у соседей по всей Италии развешаны национальные флаги. Родители и дети, сидя дома, запустили несколько флешмобов: дети пишут на рисунке с радугой «Всё будет хорошо!», а взрослые на балконах со слезами на глазах поют гимн Италии. На днях узнала о смерти нескольких людей, сегодня ещё один случай – срочная госпитализация одного из жителей. Ушёл из жизни работник администрации нашего города. Администрация находится в 400 метрах от моего дома. Девочки-кассиры в ближайшем супермаркете полностью экипированы защитными масками. В другой супермаркет нам нельзя, по условиям последнего декрета мы не имеем права покидать территорию нашего города. В супермаркет пропускают только одного члена семьи, очередь ждёт на улице по принципу вышел один - заходит другой, на входе в супермаркет стоит гель с алкогольным содержанием и лежит пачка одноразовых перчаток. Каждый клиент магазина должен держаться на расстоянии не менее одного метра от другого, на кассах расчерчены линии расстояния. У людей страх в глазах, недавно пришлось закрыть один супермаркет в провинции Брешиа, так как от коронавируса скончалась одна из кассирш. Как сообщает Ольга, больницы переполнены заболевшими вирусом людьми, реанимационные отделения на грани. Чрезвычайная нехватка медперсонала. Часто слышны сирены скорой помощи. По телевидению аннулировано множество ток-шоу, а те, что остались, проводят свои эфиры без публики в зале. В новостях и политических передачах только и говорится о пандемии. Ленты соцсетей заполонили новости о коронавирусе. - В аптеках вот уже несколько недель нет масок, - рассказывает женщина. - В прошлую пятницу утром я стала свидетелем, как в городе Крема на парковке больницы военными был установлен полевой госпиталь для приёма пострадавших. Поговорив с представителем Национальной гвардии, я узнала хорошую новость – ожидается прилёт на помощь госпиталю медиков из Кубы. Мы очень рады, что другие государства не оставляют нас одних в беде. Так, на днях прилетели медики из России. Работа нашей волонтёрской деятельности против семейного насилия «U.D.A.R.» обрела немного другую миссию. Один из примеров последних дней - финансовая и информативная помощь семье, оставшейся без работы и средств к существованию, имея при этом месячного ребёнка на руках. Мы стараемся дать максимум информации, куда обращаться за продуктами питания. Желающие помочь финансово перечисляют пожертвования на банковскую карту пострадавшим через нашу группу в Фэйсбук. Я хочу связаться с социальным работником нашего города, чтобы получить как можно больше информации, а возможно, какой-то помощи, чтобы как можно эффективнее реагировать на обращения пострадавших. К сожалению, люди еще не понимают всю серьёзность сложившейся ситуации. Друзья, одноклассники, бывшие коллеги из России и Казахстана интересуются в соцсетях, как мы здесь в Италии, и так ли на самом деле, как показывают в телевизионных новостях. Когда эта ситуация коснулась тебя лично, когда ты понимаешь, что буквально в нескольких сотнях метров от тебя уходят из жизни люди, с которыми ты был лично знаком - ты все воспринимаешь по-другому. Больно и страшно смотреть на всё, что происходит вокруг нас. Ты говоришь с людьми, которые потеряли близких, и даже не смогли с ними попрощаться и провести панихиду. На днях выехала колонна армии для перевозки и кремации умерших, так как мест на кладбище больше нет. Правительство пытается как можно строже обязать народ, чтобы предотвратить заражение COVID-19. В связи с тем, что граждане не соблюдали надлежащие условия карантина, установленного правительством 9 марта 2020 года, было решено ужесточить условия карантина. Появились такие пункты, как штрафы до 5000 евро, аресты и привлечение к уголовной ответственности. На сайте МВД Италии был опубликован новый модуль, который необходимо в обязательном порядке заполнять при перемещениях (как по городу, так и при переездах по Италии). В текст модуля добавлен новый пункт: теперь, подписывая его, заявитель подтверждает, что не был направлен на карантин, и что у него не был обнаружен COVID-19. В случае проверки правоохранительными органами необходимо предъявить заполненную форму. По последним данным, в Риме запустили дроны, которые будут контролировать соблюдение режима местным населением. 