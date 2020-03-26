Такое постановление принял главный санврач ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Пустые улицы, автобусы, ТРЦ: как живет Уральск в режиме ЧП Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности услуг ЗКО, в целях защиты жизни и здоровья и недопущения завоза и распространения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди населения области вынесено постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 19 марта 2020 года № 1-ПГВр «Об усилении мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Западно-Казахстанской области». Согласно документу, должна быть приостановлена деятельность кинотеатров, ночных клубов, фитнес центров, тренажерных залов, детских развлекательных центров, организаций внешкольного дополнительного образования, компьютерных клубов, спортивных комплексов, санаторно-курортных объектов, кальянных, непродовольственных торговых рынков (за исключением продуктовых рынков и продуктовых складов на территории рынков), крупных торговых домов, центров и торгово-развлекательных центров (за исключением расположенных в них объектов по реализации продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения), любых других развлекательных объектов. Кроме того, ограничивается работа с 9.00 до 21.00 торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов площадью менее 2000 кв. метров. Стоит отметить, что меры были приняты еще 21 марта, однако уже 23 марта министерство торговли и интеграции дало рекомендации, согласно которым крупные торговые объекты (торгово-развлекательные центры, торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки) площадью не менее 2000 квадратных метров ограничивают время работы с 10:00 до 18:00 и работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер с полным выполнением функций. Находящиеся в них продуктовые магазины, аптеки должны работать в обычном режиме. В таком же режиме должны работать и магазины возле домов. При этом владельцы должны обеспечить использование персоналом одноразовых масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа), а продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть доступ покупателей, осуществлять только в упакованном виде. Непродовольственные рынки могут работать с 11:00 часов до 17:00 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер. Планировалось, что рынки и ТРЦ начнут работать с 26 марта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.